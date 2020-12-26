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Kahvaltıya çağırmaya geldiler, ölü buldular

BURSA'da kaldığı huzurevinden arkadaşlarını görmek için geldiği mahallesinde geceyi muhtarlıkta geçiren Halil Kızıl'ı (67) kahvaltıya çağırmak için gelen kardeşi ölü buldu.
Kahvaltıya çağırmaya geldiler, ölü buldular

Olay, saat 12.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Huzur evinde kalan Halil Kızıl, akrabalarını ve arkadaşlarını görmek içindün İvazpaşa Mahallesi'ne geldi. Burada arkadaşlarıyla sohbet eden Kızıl, saatin geç olduğunu fark ederek, huzurevine dönmedi.

Muhtarın izniyle geceyi muhtarlıkta geçirdi. Sabah saatlerinde kahvaltıya çağırmak için muhtarlığa gelen kardeşi ile yeğeni, Kızıl'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kızıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Halil Kızıl'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, soruşturmaya başladı.

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