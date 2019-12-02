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Kahve bahanesiyle misyonerlik faaliyeti

Türkiye’de misyonerler, işi daha da ileri götürerek vatandaşları ağına düşürmek için birebir ilgilenmeye başladı! Çay kahve bahanesiyle insanlarla yüzyüze görüşmeye çalışıyorlar.
Kahve bahanesiyle misyonerlik faaliyeti

Misyonerler iş başında! Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye’deki faaliyet alanlarını iyiden iyiye genişleten misyonerler, şimdi de adam adama markaj taktiğiyle beyinleri yıkama çalışmasını sürdürüyor. İnternet üzerinde açtığı bazı web siteleriyle İncil vb. kutsal kitapları satan misyonerler, o siteden alışveriş yapan müşterilerin telefon numaralarını alarak daha sonra irtibata geçiyor. Randevu talep eden misyonerler satın alınan kitap üzerinde buluşup sohbet etmeyi teklif ediyor. Birebir görüşmelerle gençleri etkisi altına alarak fikirlerini empoze ediyorlar.

ÇAY-KAHVE BAHANE!

Daha önce İncil içine koyulan dolarlarla gençleri tuzağına düşürmeye çalışan misyonerler, son yıllarda internetin hayatımızın her alanına girmesiyle bu alana da el attı. Eskiden gizli-saklı taktikler kullanarak faaliyetlerini sürdüren misyonerler, artık çekinmeden açıktan faaliyetlerini sürdürüyor. İnternet üzerinde açılan web siteleriyle gençleri ağına düşüren misyonerler, daha sonra çay ve kahve bahanesiyle birebir görüşmeler yaparak, gençleri kafalamaya çalışıyor.

ÜCRETSİZ İNCİL’LE İLK TEMAS BAŞLIYOR

Kutsalkitap.org gibi siteler üzerinden ücretsiz İncil dağıtan misyonerler, talep formu doldurulması karşılığında adreslere ücretsiz olarak İncil’i teslim ediyor. Daha sonra İncil’in ulaşıp ulaşmadığını mesajla soran misyonerler, “Eğer okumaya başladığınızda bir bakış açısı isterseniz size Hristiyanlık ve İncil hakkında beraber kahve eşliğinde sohbet edebiliriz” şeklinde mesajlarla gençleri ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan misyonerlerin açıktan kullandığı siteler için ise herhangi bir işlemin yapılmaması şaşırtıyor.

 

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