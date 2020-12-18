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Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırma deliğinden görüntülendi

Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırma deliğinden görüntülendi
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 13 kişiye 53 bin 200 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin kumar oynadığı anlar, havalandırma deliğinden cep telefonuyla görüntülendi.

Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde adrese gitti. Ekipler, kahvehanenin içerisini ilk olarak havalandırma deliğinden izleme yaptı, ardından da baskın yaptı. Polisi gören bazı şüpheliler, kaçmaya çalıştı. İçeride yapılan aramalarda 106 adet iskambil kağıdı bulundu. Kahvehanede kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 13 kişiye toplam 53 bin 200 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi E.A. ve İ.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, ayrıca iş yerinin faaliyetine de son verildi.

Şüphelilerin kahvehanede kumar oynadığı ve polisi görünce kaçmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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