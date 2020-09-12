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Kahvehanedeki çifte cinayetin sebebi selamlaşmaymış

KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki bir kahvehanede tartıştığı Hacı Ahmet Öksüz (41) ve Ayhan Yalçınkaya'yı (45) tabancayla vurarak öldüren, Necati Harmancı'yı (44) da ağır yaralayan Mevlüt Cağşak (55) tutuklandı.
Kahvehanedeki çifte cinayetin sebebi selamlaşmaymış

Olay, iki gün önce saat 23.00 sıralarında İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Cağşak, kahvede karşı masada oturan Necati Harmancı, Ayhan Yalçınkaya ve Hacı Ahmet Öksüz ile tartıştı. Tartışma sırasında belindeki ruhsatlı tabancasını çeken Çaksak, peş peşe ateş etti. Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacı Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Necati Harmancı'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SEBEBİ SELAMLAŞMAYMIŞ

Suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alınan Mevlüt Cağşak'ın, jandarmada ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada taraflar arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktığı, Mevlüt Cağşak'ın tabanca ile ateş ettiği belirledi. Adliyeye sevk edilen Cağşak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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