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Kahvehanelerde masa oyunu eğlencesi değil, sazlı sözlü eğlence var

Pandemi nedeniyle kahvehanelerde oyun oynamak yasakken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla değişik etkinlikler yapılabiliyor.
Kahvehanelerde masa oyunu eğlencesi değil, sazlı sözlü eğlence var

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerde okey, tavla, kağıt gibi masa oyunların yasaklanmasıyla birlikte bazı işletmeler, müşterilerini eğlendirmek ve memnun etmek için farklı etkinliklere yöneldi. 

TÜRKÜLÜ ZİYAFET 
Altındağ’ın tarihi semtlerinden biri olan Hamamarkası’ndaki Hacettepe Kahvehanesi, masa oyunlarının yasak olduğu salgın günlerinde müşterilerine keyifli anlar yaşatmak için türkü günleri düzenlemeye başladı. Saz ustaları günün belli saatlerinde kahvehanede düzenlenen programlarda kulakların pasını silen parçalar çalıyor. Müşteriler bir yandan çaylarını yudumlarken, diğer yandan saz çalıp türkü söyleyerek, hoş vakit geçiriyor. Bağlamayla çalınan birbirinden güzel türkülere müşterilerin eşlik etmesiyle ortaya renkli anlar çıkıyor. 

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OYUNLA DEĞİL SAZLA EĞLENİYORLAR 
Türkü programıyla ilgili gazetemize bilgi veren Hacettepe Kahvehanesi işletmecisi Necati Dalkılıç  “Salgın nedeniyle malumunuz okey, tavla, kağıt gibi masa oyunlarının oynanması yasak. Oyunların yasak olması nedeniyle de müşteriler gelmek istemiyor. Bu durum da bizim işlerimizi olumsuz etkiliyor. Müşterilerimizi memnun etmek, onlara keyifli dakikalar geçirebilmek için çok kısa da olsa türkü saatleri düzenlemeye başladık. Bir saz üstadı arkadaşımız, belli zamanlarda gelip sazıyla, sözüyle bizim yüreklerimize dokunuyor. Oyun oynamayan müşterilerimiz de bu türkü ziyafetinden memnun kalıyor” dedi. 

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OSMANLI GELENEĞİ CANLANDIRILIYOR
Osmanlı döneminde de kahvehanelerde müzikli eğlencelerin olduğunu hatırlatan Necati Dalkılıç “Osmanlı’da eğlence hayatındaki mekânların neredeyse hepsi müzikliydi. Kahvehânelerde de müzik vardı. Biz aslında bu mekânlarda tarihi canlandırıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan gayet memnun. Türkü faslını kısa tutmamıza müşterimiz üzülüyor” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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