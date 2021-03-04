  • BIST 1.538
  • Altın 409,616
  • Dolar 7,4125
  • Euro 8,9286
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Kahvehanelere çay ve şeker desteği

Yenimahalle Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren kahvehane esnafına destek oldu.
Kahvehanelere çay ve şeker desteği

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kapılarını yeniden açan ilçe genelinde 160 kahvehaneye, Yenimahalle zabıtası tarafından toplamda 480 kilogram çay ve 800 kilogram şeker dağıtıldı. 

gvn_1291.jpg

İlk çaylar belediyeden
Türkiye’de corona virüs salgını başladığı günden bu yana kısıtlamalardan en çok etkilenen esnaf gruplarına belediye imkanları ölçüsünde destek vermeye çalışan Yenimahalle Belediyesi, kahvehane esnafını da yalnız bırakmadı. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde kapılarını yeniden açan 160 kahvehane esnafını tek tek ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen ekipler hep işletmeye 3 kilo çay ile 5 kilo şeker destekte bulundu.

gvn_1275.jpg

Esnafımızın yanındayız
Uzun süre sonra hizmet vermeye başlayan kahvehane esnafına can suyu olması adına destek paketi hazırladıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçe esnaflarımızın tamamına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maske, dezenfektan, kolonya, dezenfeksiyon işlemleri başta olmak üzere bir çok esnafımıza gıda paketi desteği de dağıttık. Şimdi de çam sakızı çoban armağanı kahvehane esnafımızın ilk çayları bizden olsun istedik. İnşallah bereket getirir. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol bereketli günler diliyorum” dedi. Destek paketlerini alan esnaf da çok zor günler geçirdiklerini belirterek “Düşünülmek, hatırlanmak çok güzel. Bize umut oluyorlar. Her zaman yanımızda olan Başkan Yaşar’a ve Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kompleksin dış tasarımını Keçiörenliler belirledi04 Mart 2021 Perşembe 04:25
  • Burkina Faso’daki muhtaçlara can suyu oldular04 Mart 2021 Perşembe 03:23
  • Yenimahalle’de deprem haftasında sivil savunma sergisi04 Mart 2021 Perşembe 00:29
  • Sincan Kültür evi yenileniyor04 Mart 2021 Perşembe 00:28
  • Başkan Çetin’den pazar ziyareti04 Mart 2021 Perşembe 00:27
  • Gençliğe yeni bir merkez daha04 Mart 2021 Perşembe 00:26
  • 800 haneye 300 ton kömür 04 Mart 2021 Perşembe 00:24
  • 6521 öğrencinin YKS ödemesi yapıldı04 Mart 2021 Perşembe 00:22
  • Büyükşehir'den esnafa işgalci desteği04 Mart 2021 Perşembe 00:21
  • Dev Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor04 Mart 2021 Perşembe 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti