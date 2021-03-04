Kahvehanelere çay ve şeker desteği

Yenimahalle Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren kahvehane esnafına destek oldu.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kapılarını yeniden açan ilçe genelinde 160 kahvehaneye, Yenimahalle zabıtası tarafından toplamda 480 kilogram çay ve 800 kilogram şeker dağıtıldı.

İlk çaylar belediyeden

Türkiye’de corona virüs salgını başladığı günden bu yana kısıtlamalardan en çok etkilenen esnaf gruplarına belediye imkanları ölçüsünde destek vermeye çalışan Yenimahalle Belediyesi, kahvehane esnafını da yalnız bırakmadı. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde kapılarını yeniden açan 160 kahvehane esnafını tek tek ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen ekipler hep işletmeye 3 kilo çay ile 5 kilo şeker destekte bulundu.

Esnafımızın yanındayız

Uzun süre sonra hizmet vermeye başlayan kahvehane esnafına can suyu olması adına destek paketi hazırladıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçe esnaflarımızın tamamına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maske, dezenfektan, kolonya, dezenfeksiyon işlemleri başta olmak üzere bir çok esnafımıza gıda paketi desteği de dağıttık. Şimdi de çam sakızı çoban armağanı kahvehane esnafımızın ilk çayları bizden olsun istedik. İnşallah bereket getirir. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol bereketli günler diliyorum” dedi. Destek paketlerini alan esnaf da çok zor günler geçirdiklerini belirterek “Düşünülmek, hatırlanmak çok güzel. Bize umut oluyorlar. Her zaman yanımızda olan Başkan Yaşar’a ve Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.