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Kahvehanelere normalleşme desteği

Mamak Belediyesi, normalleşme kapsamında alınan kararlar sonrasında kepenk açan ilçedeki kahvehane esnafına çay, şeker, kolonya ve maske desteğinde bulundu. 
Kahvehanelere normalleşme desteği

Mamak Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında açıklanan yeni normalleşme planı çerçevesinde uzun süre sonra hizmet vermeye başlayacak kahvehane esnafına yönelik desteğini sürdürüyor. Mamak Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösteren kahvehane esnafına çay, şeker, kolonya ve maske dağıtımına başlandı. Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı ve Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, kahvehaneleri tek tek dolaşarak, kahvehane işletmecilerine destek paketlerini tek tek teslim etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

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Birlikte mücadele edeceğiz
Koronavirüs ile mücadele konusunda yeni bir döneme geçildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Vekili Kınacı, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme planına göre bazı sektörler tedbirleri alarak yeniden çalışmaya başladı. Bu sektörler arasında kıraathane işletmeleri de var. Hazırladığımız destek paketimiz esnaflarımız için can suyu olsun istiyoruz. İçinde belli miktarlarda çay, kahve, şeker, kolonya ve maske olan paketlerimizi esnaflarımızla buluşturuyoruz. Bu zorlu günleri esnafımıza, vatandaşlarımızdan sağlıkçılara hep birlikte geride bırakmak için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

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