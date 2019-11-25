Kaktüs hobisi kadın girişimciyi sera sahibi yaptı

Manisa'da 2 yıl önce evinde hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Şenay Özel, ardından bu işte kendini geliştirip sera kurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğinde kendisini geliştirip sera kuran 30 yaşındaki Şenay Özel, yurt geneline internet üzerinden satış yapıyor.

Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ve bir avukatlık ofisinde sekreterlik yapan Özel, elektromanyetik kirliliği engellediği inancıyla kaktüs bitkisi yetiştirmeye başladı.

Evinde ve iş yerinde yetiştirdiği kaktüslerin zamanla çoğalmasıyla yer sıkıntısı yaşayan Özel, bunların bir kısmını yakınlarına ve arkadaşlarına hediye etti.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle satış yapmaya da başlayan Özel, özel günler ve hediye için kaktüs ve sukulent bitkisine yoğun talep olduğunu görünce sera kurmaya karar verdi.

Bir şirket kurarak 85 metrekarelik sera oluşturan Şenay Özel, internet üzerinden aldığı siparişlere yanıt vermek için yılda 6 bin kaktüs ve sukulent yetiştiriyor.

Öğretmenler Günü öncesi toplu sipariş

Özel, kaktüs yetiştirmeye başladığı yıllarda böyle bir girişimde bulunacağının aklına gelmediğini, bu bitkiye talebin yoğun olduğunu gördüğünü, çevresinin cesaretlendirmesiyle bunu işi haline getirdiğini söyledi.

Kaktüsün inatçı bir bitki olarak tanındığını, kendisinin de inatçı bir kişiliği bulunduğunu belirten Özel, "Benim için tutkuydu ama bu sayede girişimci oldum, mesleğim oldu. Bu bitki sayesinde üniversitede tarım bölümünü okumaya başladım. Benim için yenilikler getirdi." dedi.

Kaktüslerin, bilimsel kanıtı olmamasına rağmen "radyasyonu, zararlı elektromanyetik dalgaları emdiği" söylentisinin tercihleri etkilediğine dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Halen seramdaki kaktüslerin tamamının müşterisi var. Özellikle Öğretmenler Günü öncesi toplu siparişler geldi. İnsanlar alışılagelmiş hediyelerin dışında sevdiklerine büyütebilecekleri, yaşayan hediyeler vermeyi tercih ediyor. Kaktüs ve sukulentler özellikle doğum günleri, yeni doğumlar ve düğünlerde hediyelik olarak tercih ediliyor. Bakımının kolay olması da tercihi etkiliyor. Yakın gelecekte seramı büyütmek istiyorum. Satışların çoğunu sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden yapıyorum. Kaktüs ve sukulentleri isme özel etiket ve kendi hazırladığım minik saksılarla gönderiyorum."