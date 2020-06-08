Pandemi sürecinin etkilerinden biri de kentlerde ekonomik zorluk çekenlerin kırsal alanlara yönelmesi oldu. TZOB Başkanı Bayraktar, “Kalabalık şehirlerden kırsala göç başladı” dedi.

Pandemi sürecinin dünyada ve toplumumuzdaki etkilerinden biri de kentlerde maddi manevi olarak güçlük çekenlerin tekrar kırsal alanlara göç etmesi oldu. Pek çok vatandaşın artık gündeminde köyde nasıl yaşarım? Çiftçilik ya da hayvancılığa nasıl başlarım gibi sorular yer alıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ( TZOB ) Başkanı Şemsi Bayraktar da bu konuya dikkat çekerek, “ Şehrin karmaşasından uzak, toprağın işveren olduğu köylerde çiftçilik yapmak en cazip mesleklerden biri haline geldi. Köye, kırsala dönmeyi özendirmeye yönelik uygulanan politikalar artırılmalıdır ” ifadelerine yer veriyor.

TARIM İŞŞİZLİĞİ AZALTIYOR

Bayraktar ekonomik kriz zamanlarında kentten kırsala göçün ivme kazandığını ifade ederek, “Eğer köylerden şehirlere göçenler tarım sektöründe gelir artışı yaşandığını görürlerse, geri dönüş hızı da o derecede artacaktır. Çünkü tarım dışı sektörler, zor dönemlerden en çok etkilenen sektörlerdir. Bu dönemlerde tarımda istihdamın arttığı, tarımın işsizliği azalttığı görülmektedir. 1994 krizinde tarımda istihdam 7,7 milyon kişiden 8,7 milyon kişiye, 2001 krizinde 7,8 milyon kişiden 8,1 milyon kişiye ve 2008 krizinde ise 4,9 milyon kişiden 5,2 milyon kişiye yükselmişti. Ekonomik krizlerde kırsala yönelim vardır. Salgın ve benzeri gelişmelerin neden olduğu ekonomik güçlükler de köylere geri dönüşe bir ivme kazandırabilecekti” diye konuştu.

KIRSALDA İMKANLAR ARTIRILMALIDIR

Kırsal alanların cazip hale getirilmesi için sosyal hizmet ve altyapı çalışmalarının geliştirilmesinin gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Köye, kırsala dönmeyi özendirmeye yönelik uygulanan politikalar artırılmalıdır. Kırsalda yaş ortalaması yükselmektedir. Kırsaldaki gençler ve köylerine dönen gençler teşvik edilmelidir. Kırsalı yaşanır hale getiren eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, iletişim gibi hizmetler geliştirilerek altyapı modernize edilmelidir. Tarımsal üretim karlı ve cazip hale getirilmeli, küçük aile işletmelerinin uygulayabileceği projeler geliştirilmelidir. Projelerin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda Tarım Orman İl Müdürlüğü teknik elemanları ve Ziraat Odalarımızda çalışan danışmanlar görev almalıdır” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA