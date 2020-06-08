  • BIST 109.637
  • Altın 371,512
  • Dolar 6,7879
  • Euro 7,6751
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Kalabalık şehirlerden kırsala göç başladı

Pandemi sürecinin etkilerinden biri de kentlerde ekonomik zorluk çekenlerin kırsal alanlara yönelmesi oldu. TZOB Başkanı Bayraktar, “Kalabalık şehirlerden kırsala göç başladı” dedi. 
Kalabalık şehirlerden kırsala göç başladı

Pandemi sürecinin dünyada ve toplumumuzdaki etkilerinden biri de kentlerde maddi manevi olarak güçlük çekenlerin tekrar kırsal alanlara göç etmesi oldu. Pek çok vatandaşın artık gündeminde köyde nasıl yaşarım? Çiftçilik ya da hayvancılığa nasıl başlarım gibi sorular yer alıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar da bu konuya dikkat çekerek, “Şehrin karmaşasından uzak, toprağın işveren olduğu köylerde çiftçilik yapmak en cazip mesleklerden biri haline geldi. Köye, kırsala dönmeyi özendirmeye yönelik uygulanan politikalar artırılmalıdır” ifadelerine yer veriyor. 

semsi-bayraktar.jpg

TARIM İŞŞİZLİĞİ AZALTIYOR
Bayraktar ekonomik kriz zamanlarında kentten kırsala göçün ivme kazandığını ifade ederek, “Eğer köylerden şehirlere göçenler tarım sektöründe gelir artışı yaşandığını görürlerse, geri dönüş hızı da o derecede artacaktır. Çünkü tarım dışı sektörler, zor dönemlerden en çok etkilenen sektörlerdir. Bu dönemlerde tarımda istihdamın arttığı, tarımın işsizliği azalttığı görülmektedir. 1994 krizinde tarımda istihdam 7,7 milyon kişiden 8,7 milyon kişiye, 2001 krizinde 7,8 milyon kişiden 8,1 milyon kişiye ve 2008 krizinde ise 4,9 milyon kişiden 5,2 milyon kişiye yükselmişti. Ekonomik krizlerde kırsala yönelim vardır. Salgın ve benzeri gelişmelerin neden olduğu ekonomik güçlükler de köylere geri dönüşe bir ivme kazandırabilecekti” diye konuştu. 

res-(3).jpg

KIRSALDA İMKANLAR ARTIRILMALIDIR 
Kırsal alanların cazip hale getirilmesi için sosyal hizmet ve altyapı çalışmalarının geliştirilmesinin gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Köye, kırsala dönmeyi özendirmeye yönelik uygulanan politikalar artırılmalıdır. Kırsalda yaş ortalaması yükselmektedir. Kırsaldaki gençler ve köylerine dönen gençler teşvik edilmelidir. Kırsalı yaşanır hale getiren eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, iletişim gibi hizmetler geliştirilerek altyapı modernize edilmelidir. Tarımsal üretim karlı ve cazip hale getirilmeli, küçük aile işletmelerinin uygulayabileceği projeler geliştirilmelidir. Projelerin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda Tarım Orman İl Müdürlüğü teknik elemanları ve Ziraat Odalarımızda çalışan danışmanlar görev almalıdır” diye konuştu. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?08 Haziran 2020 Pazartesi 20:00
  • Türkiye güvenli mi?08 Haziran 2020 Pazartesi 13:47
  • Tarihçi Erdoğan’dan isim tepkisi 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:44
  • Ankara hava durumu 8 Haziran 202008 Haziran 2020 Pazartesi 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...08 Haziran 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 8 Haziran 2020 - ASKİ08 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 8 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ08 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 8 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ08 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Kimsesiz mülteci çocuklar devşiriliyor08 Haziran 2020 Pazartesi 00:40
  • Finlandiya'da Öğretmen Olmak 408 Haziran 2020 Pazartesi 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti