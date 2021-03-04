Kalabalıklaşmalara karşın uzmanlar uyardı!

Başkent’te 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ulus gibi alışveriş merkezleri kalabalıklaşırken, uzmanlar virüs riskine karşı uyarıyor.

Ankara’da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Ulus gibi alışveriş merkezleri yeniden kalabalıklaşmaya başladı.

Kısıtlamanın kalkması ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar alışveriş için adeta birbiriyle yarışıyor. Ulus Hali ve çevresinde aşırı yoğunluk gözlemlenirken, uzmanlar vatandaşları kalabalık yerler konusunda uyarıyor.

GÜNEŞLİ HAVANIN DA ETKİSİYLE…

Düşük ve orta riskli 42 şehirde hem 65 yaş üstü, hem de 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Yeni uygulamanın ilk günlerinde Başkent Ankara'da güneşli havanın tadını hem yaşlılar, hem de çocuklar çıkardı.

ALIŞVERİŞE ÇIKTILAR

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların en çok vakit geçirdiği Ulus semtinde objektiflerimize yansıyan kareler kalabalığı gözler önüne serdi. Başkent’te güneşli havanın da etkisiyle vatandaşlar Ulus’a gelerek, alışveriş yapıyorlar.

ULUS HALİ VE ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK

Özellikle Ulus Hali ve çevresinde aşırı yoğunluk gözlemlenirken Hacı Bayramı Veli Camisi’nin çevresinin ise eskiye nazaran sakin olduğu gözlemlendi. Kısıtlamanın kalkması 65 yaş üstü vatandaşlar ile esnafın yüzünü güldürürken, uzmanlardan korona virüs salgınının henüz tam olarak atlatılmadığı uyarıları geliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar Kovid-19’un en çok kalabalık yerlerden bulaştığına dikkat çekiyor. Ulaşım araçları ve pazar yerleri gibi kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, mesafeye ve maskeye dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Vatandaşların kalabalık yerlerde kurallara hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bulaş riskinin kümelenmenin olduğu kalabalık yerlerde çok yüksek olduğunu kaydediyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA