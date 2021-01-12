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Kaldığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

ISPARTA’da Gökhan E. (42), yaşadığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.
Kaldığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi'nde bulunan Kafeler Caddesi’nde bir apartta meydana geldi. 3 katlı bir apartın 2'nci katında yaşayan Gökhan E.'den bir süre haber alamayan apart sahibi, zile bastı ancak kapı açılmayınca daireye girdi. Gökhan E.’yi kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz yatarken bulan apart sahibi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daireye gelen sağlık ekipleri, Gökhan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek bilgi alırken, yapılan incelemenin ardından Gökhan E.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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