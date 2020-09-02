Kaldırım işgaline geçit yok

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde ilçe genelinde bazı dükkan sahipleri tarafından yapılan kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı.

İvedik Caddesi, Demet 408. Cadde ve Ragıp Tüzün Caddesi esnafını denetleyen zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de değerlendirerek, kaldırım işgali yapan işletme ve dükkan sahiplerine uyarıda bulundu.

Sınırları aşan dükkanlara uyarı

Daha öncesinde uyarıda bulunulan dükkanlara cezai işlem uygulayan ekipler, ilçenin birçok noktasında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımların üzerine ürünlerini yerleştiren dükkanlara ve mekan sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında iş yerlerinin açma ve çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manav dükkanları, giyim ve konfeksiyon ürünü satışı yapan dükkanlar ve süpermarketler gibi kaldırım işgali yapan işletmeleri tespit ederek, tezgahların kaldırılmasını sağladı.

“Esnafımız gereken özeni gösterecektir”

İlçede faaliyet gösteren dükkan ve işletmelere karşı her zaman anlayışlı ve yol gösterici bir tutumla davranıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de özellikle gıda ürünü satışı ve üretimi yapan işletmeleri yıl boyunca düzenli olarak denetliyoruz. Hatta zaman zaman ben de çıkıp cadde boyu yürüyorum. Sınır ihlali yapan esnaf kardeşlerimizi bizzat uyarıyorum. Vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetleri de değerlendiriyoruz. Özellikle kaldırım işgali yapan dükkanlara gerekli uyarıları yapıyoruz. İlçe sakinlerinin kaldırımları yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda bulunan dükkan sahiplerinin bu konuya dikkat ederek, gereken özeni göstereceğine inanıyorum” dedi.