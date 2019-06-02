Kaldırım ve kavşaklara bakım onarım

Büyükşehir Belediyesi, Başkentin dört bir tarafında belirlediği ihtiyaç noktalarında; vatandaşların can güvenliğini korumak, şehre estetik katmak amacıyla kaldırım ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, merkez ve çevre ilçelerde bulunan pek çok cadde ve bulvarda bakım – onarım çalışmalarının yanı sıra kavşak yapım işlerine de ağırlık verdi.

YAZ AYLARINDA ÇALIŞMALAR ARTIRILDI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız veren Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç olduğu tespit edilen noktaların yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İZ YOLLARI DA YENİLENİYOR

Bu çalışmalar kapsamında ekipler, görme engelli bireylerin de kent içinde rahat ve güvenli bir şekilde yürümelerini sağlayacak "Görme engelli iz yolu" döşemelerini de gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 2019 yılında yaklaşık 28 bin metre uzunluğunda 80 bin metrekare yaya kaldırımı ve 6 bin metre orta refüjlere beton bariyer döşemesi yapıldığını kaydettiler.

İş planlamasının dışında da yeni çalışma noktalarının günlük değişebildiğine dikkat çeken yetkililer, kenti her mevsim yaya ve araç trafiğine hazır hale getirmek amacıyla birçok noktada kaldırım çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiklerini vurguladılar.

