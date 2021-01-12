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Kaldırıma çıkarak Yunus’un ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı

MERSİN’de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak Yunus Emre Akiz’in (15) ölümüne neden olan sürücü M.U.S. tutuklandı.
Kaldırıma çıkarak Yunus’un ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı

Kaza, 5 Ocak 2021 tarihinde merkez Toroslar ilçesi 2'nci Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bisikletiyle gezmeye çıkan Yunus Emre Akiz ve arkadaşı Doruk Yıldırım'a kaldırımda bekledikleri sırada, direksiyon hakimiyetini kaybeden M.U.S. yönetimindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yunus Emre Akiz ağır, arkadaşı ise kolundan ve bacağından yaralandı. 2 çocuk, hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

7 gündür Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Akiz, sabaha karşı hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamayan Akiz, gündüz saatlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Akiz’in ölümünün ardından araç sürücüsü M.U.S., yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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