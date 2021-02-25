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Kaldırımda anneannesini bekleyen Dilek'e yumruklu saldırı kamerada

Kaldırımda anneannesini bekleyen Dilek'e yumruklu saldırı kamerada
Aksaray’da, kurstan çıkan 8’inci sınıf öğrencisi Dilek E.'nin yüzüne (13), kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı beklerken, yoldan geçen kişi yumruk atıp, gitti.

Olay, dün Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Dilek E., eğitim kursundan çıktıktan sonra bir süre yürüyüp, köşe başındaki kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı beklemeye başladı. Ara sokaktan gelen, başında bere ve yüzünde cerrahi maske olan kişi, Dilek E.'nin yüzüne yumruk atıp, yoluna devam etti. Neye uğradığını şaşıran ve aldığı darbe sonucu dudağından yaralanan Dilek E., ağlamaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen Dilek E.'nin yardımına koşup, polise de haber verdi. Bu sırada gelen Saliha A. da torunun ağladığını ve yaralandığını görünce endişelendi. İhbarla bölgeye gelen polis eşliğinde hastaneye gidip, sağlık kontrolünden geçen Dilek E., saldırgan hakkında şikayetçi oldu. 

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan küçük kıza saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, Dilek E.'nin yüzüne, kaldırımda beklediği sırada ara sokaktan gelen başında bere ve yüzünde cerrahi maske bulunan erkek şüpheli, yumruk atıp, yoluna devam ediyor. Polis, kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. 

'HALA KORKUYORUM' 

Olay sonrası hala korktuğunu ve psikolojik etkilendiği için sokağa dahi çıkmak istemediğini dile getiren Dilek E., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Dilek E., ''Kurstan çıkıp caddede bir dükkanın önünde anneannemi bekliyordum. Bir anda yüzüme birisi vurdu ve gözüm karardı sonrasında da ağlamaya başladım. Bana vuran kişi yoluna devam etti.  Oradaki esnaf durumu hemen polise bildirdi. O esnada anneannem de benim yanıma geldi. Polisle hastaneye ve ardından karakola gittik. Daha sonra dükkanların kamerasından vurulma anını izleyince bir kez daha panikledim'' dedi. 

'KIZIMA BUNU YAPANIN BULUNMASINI İSTİYORUM' 

Saldırganın bir an önce bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini isteyen anne Fatoş Taşcan ise ''Kızıma bunu yapan kişinin bulunmasını istiyorum. Kızım büyük bir şok geçirdi. Biz de ailecek çok üzüldük. Ben olayı duyunca karakola gittim. Olay anının güvenlik kameralarını izleyince şok geçirdim. Hiç kimse bu şekilde çocuğunun başına böyle bir olayın gelmesini istemez. İçimiz rahat bir şekilde kursa ve okula gönderemeyecek miyiz? Bu kişinin kesinlikle bulunması istiyorum. Hiçbir annenin ve ailenin kaldıracağı bir şey değil. Kızım şu anda kursa gitmek istemiyor, özgüvenini yitirdi. Ben de ne yapacağımı şaşırmış durumdayım” diye konuştu.

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