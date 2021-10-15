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Kaldırımdan giderken yayaya korna çalıp yol isteyen taksiciye 864 lira ceza kesildi

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında yoğun trafik nedeniyle kaldırımdan ilerlerken korna çalarak yayadan yol isteyen taksici tespit edilerek, hakkında 864 lira para cezası uygulandı.
Kaldırımdan giderken yayaya korna çalıp yol isteyen taksiciye 864 lira ceza kesildi

Olay, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksici, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Kaldırımdaki taksinin şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
 

864 LİRA CEZA

Görüntüler üzerine harekete geçen polis taksici S.Y.'nin kimliğini belirledi. Taksici S.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 432 lira, aracın yaya kaldırımı üzerinde kullanılması nedeniyle Kabahatler Kanunu gereğince 432 lira olmak üzere toplam 864 lira para cezası kesildi.

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