  • BIST 1.625,060
  • Altın 593,58
  • Dolar 9,8971
  • Euro 11,3615
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Kale değer kazanacak

Ankara Kalesi'nde tarihi dokuya uygun olarak dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşüm çalışması kapsamında bölgedeki metruk yapılar bir bir yıkılıyor. 
Kale değer kazanacak

Kale bölgesi yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Bölgede dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Ankara Kalesi'nin eteklerinde, Ankara için çok önemli ve çok da değerli bir bölgede, Kayabaşı adı verilen alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgede dönüşüm için gerekli adımları kısa sürede attık. Bugüne kadar 450 metruk yapıyı yıktık. Yıkımlarımız devam ediyor. Bu bölgedeki dönüşüm tamamlandığında, bu çalışma Ankara Kalesi için de çok faydalı olacak” dedi.

kale-2.jpg

"ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Başkan Balcı, “Bu bölgesindeki değişim, Ankara Kalesi'ne çok anlamlı bir katkıda bulunacak. Tarihi bölge ile bitişik olması, kayalık olması, kot farklarının yüksek olması gibi bir takım zorluklar var ama biz bu konuda kararlıyız. Bölgeyi temizleyip inşallah Ankara'ya yakışır bir hale getirmek istiyoruz. Ankara'ya da örnek bir proje olacak inşallah... Yapacağımız çalışmalarla, bölgeyi daha fazla insanın gelebileceği bir hale dönüştürdüğümüz zaman, inşallah Ankara Kalesi için de önemli bir kazanım olacak. Biz inanıyoruz ki bu çalışma, Ankara tarihine geçecek ve kentin en önemli dönüşümlerinden birisi olacak. Ankaramız da, Ankara Kalemiz de değer kazanacak” ifadelerini kullandı. 
Başkan Balcı yapılan çalışmalarla, bölgedeki trafik sorununun çözümüne de katkı sağlanacağını ve bölgeye nefes aldıracaklarını da sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlçe Terminali İnşa Ediliyor12 Kasım 2021 Cuma 00:02
  • Kale değer kazanacak12 Kasım 2021 Cuma 00:01
  • Sevimli Dostlar Yeteneklerini Sergiliyor11 Kasım 2021 Perşembe 00:08
  • Yollar kışa hazırlanıyor11 Kasım 2021 Perşembe 00:07
  • Pursaklar’da Pazarlar Güvenli11 Kasım 2021 Perşembe 00:06
  • Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor11 Kasım 2021 Perşembe 00:05
  • Kahramankazan zabıtasında temiz çevre teyakkuzu11 Kasım 2021 Perşembe 00:04
  • 10 Kasım Hatıra Ormanı Açıldı11 Kasım 2021 Perşembe 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Arsaları Satışa Çıkarıyor11 Kasım 2021 Perşembe 00:02
  • Atatürk için tek yürek 11 Kasım 2021 Perşembe 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti