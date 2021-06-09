Kale Mahallesi sakinleri hanların dolması için çağrıda bulundu

Altındağ’ın Kale Mahallesi sakinleri, sanatçıların bölgede atölye bulmakta zorlandıklarını belirterek, boş ve atıl bir şekilde duran; Yeni Han, Rençber Han, Kıbrıs Han ve Yıldız Han’ın restore edilerek sanatçılara hizmete açılmasını istiyor.

Altındağ Kale Mahallesi’nde bulunan Yeni Han, Rençber Han, Kıbrıs Han ve Yıldız Han restore edilmeyi bekliyor. Bölge sakinleri bakımsız ve köhne bir şekilde duran hanların belediye tarafından alınarak restore edilmesini ve bölgede bulunan sanatçılara atölye olarak kiralanmasını istiyor.

Boş ve viran şekilde duran hanlarda asayiş olaylarının yaşandığını ileri süren semt sakinleri, “Bu yapıların suç mahalline dönüşmelerini istemiyoruz. Hepsinin sahibi var ama restore edemiyorlar. Biz iç kaleye yapılan restorasyonun aynısını bu bölgeye de istiyoruz. Kale ve çevresi Ankara’nın sanat merkezi olma yolunda ilerliyor. Eğer buralar da restore edilip, sanata ve sanatçılara kazandırılırsa büyük bir adım atmış oluruz” dedi.

ENDİŞE DUYUYORLAR

Konu hakkında gazetemize konuşan semt sakinleri, köhne ve viran şekilde duran hanların kötü amaçlı kullanılmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek, ilgililerden bu hanların sahiplerinden satın alınılarak ya da restore edilerek sanatçılara kiralanmasını istiyor.

SUÇ MAHALLİNE DÖNÜŞMESİN

Bu tarz boş yapıların genelde uyuşturucu, fuhuş ve kötü amaçlı kullanıldığına dikkat çeken semt sakinleri, “Bu yapıların suç mahalline dönüşmelerini istemiyoruz. Hepsinin sahibi var ama restore edemiyorlar. Biz iç kaleye yapılan restorasyonun aynısını bu bölgeye de istiyoruz. Kale ve çevresi Ankara’nın sanat merkezi olma yolunda ilerliyor. Eğer buralar da restore edilip, sanata ve sanatçılara kazandırılırsa büyük bir adım atmış oluruz.”

BOŞ ATÖLYE BULAMIYORLAR

“Bölgede bir çok sanatçı atölye bulamamaktan yakınıyor. Bu konuda büyük talep var. Yapıların sahipleri de hanların sanat atölyesi olarak kullanılmasını istiyor. Kendileri restore maliyetini karşılayabilecek durumda değiller. Bu yüzden ilgililerden bu konuda destek talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜLK SAHİPLERİ DE SANAT MERKEZİ OLMASINI İSTİYOR

Yeni Han, Kıbrıs Han ve Yıldız Han’ın büyük bir bölümü atıl vaziyette dururken, pansiyon olarak kullanılan Rençber Han’ın ise en kısa zamanda boşaltılacağı haberini veren semt sakinlerinden Erkan Kaptan, “Ucuz pansiyon olunca, buraya gelen kişilerde az çok aynı profil oluyor. Biz bu bölgenin daha da güzelleşmesi için, pansiyonun kapatılmasını istiyorduk. En kısa zamanda da kapatılacak. Hanın sahipleri de zaten binanın sanat merkezi olarak kullanılmasını istiyor. Kale mahallesi çabalarımızla birlikte Ankara’nın sanat merkezi haline gelecek” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA