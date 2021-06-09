  • BIST 1.449
  • Altın 520,911
  • Dolar 8,5840
  • Euro 10,4585
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Kale Mahallesi sakinleri hanların dolması için çağrıda bulundu

Altındağ’ın Kale Mahallesi sakinleri, sanatçıların bölgede atölye bulmakta zorlandıklarını belirterek, boş ve atıl bir şekilde duran; Yeni Han, Rençber Han, Kıbrıs Han ve Yıldız Han’ın restore edilerek sanatçılara hizmete açılmasını istiyor. 
Kale Mahallesi sakinleri hanların dolması için çağrıda bulundu

Altındağ Kale Mahallesi’nde bulunan Yeni Han, Rençber Han, Kıbrıs Han ve Yıldız Han restore edilmeyi bekliyor. Bölge sakinleri bakımsız ve köhne bir şekilde duran hanların belediye tarafından alınarak restore edilmesini ve bölgede bulunan sanatçılara atölye olarak kiralanmasını istiyor. 

kale-mahallesi2.jpgBoş ve viran şekilde duran hanlarda asayiş olaylarının yaşandığını ileri süren semt sakinleri, “Bu yapıların suç mahalline dönüşmelerini istemiyoruz. Hepsinin sahibi var ama restore edemiyorlar. Biz iç kaleye yapılan restorasyonun aynısını bu bölgeye de istiyoruz. Kale ve çevresi Ankara’nın sanat merkezi olma yolunda ilerliyor. Eğer buralar da restore edilip, sanata ve sanatçılara kazandırılırsa büyük bir adım atmış oluruz” dedi. 

ENDİŞE DUYUYORLAR
Konu hakkında gazetemize konuşan semt sakinleri, köhne ve viran şekilde duran hanların kötü amaçlı kullanılmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek, ilgililerden bu hanların sahiplerinden satın alınılarak ya da restore edilerek sanatçılara kiralanmasını istiyor.

SUÇ MAHALLİNE DÖNÜŞMESİN
Bu tarz boş yapıların genelde uyuşturucu, fuhuş ve kötü amaçlı kullanıldığına dikkat çeken semt sakinleri, “Bu yapıların suç mahalline dönüşmelerini istemiyoruz. Hepsinin sahibi var ama restore edemiyorlar. Biz iç kaleye yapılan restorasyonun aynısını bu bölgeye de istiyoruz. Kale ve çevresi Ankara’nın sanat merkezi olma yolunda ilerliyor. Eğer buralar da restore edilip, sanata ve sanatçılara kazandırılırsa  büyük bir adım atmış oluruz.”

kale-mahallesi3.jpg

BOŞ ATÖLYE BULAMIYORLAR
“Bölgede bir çok sanatçı atölye bulamamaktan yakınıyor. Bu konuda büyük talep var. Yapıların sahipleri de hanların sanat atölyesi olarak kullanılmasını istiyor. Kendileri restore maliyetini karşılayabilecek durumda değiller. Bu yüzden ilgililerden bu konuda destek talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜLK SAHİPLERİ DE SANAT MERKEZİ OLMASINI İSTİYOR
Yeni Han, Kıbrıs Han ve Yıldız Han’ın büyük bir bölümü atıl vaziyette dururken, pansiyon olarak kullanılan Rençber Han’ın ise en kısa zamanda boşaltılacağı haberini veren semt sakinlerinden Erkan Kaptan, “Ucuz pansiyon olunca, buraya gelen kişilerde az çok aynı profil oluyor. Biz bu bölgenin daha da güzelleşmesi için, pansiyonun kapatılmasını istiyorduk. En kısa zamanda da kapatılacak. Hanın sahipleri de zaten binanın sanat merkezi olarak kullanılmasını istiyor. Kale mahallesi çabalarımızla birlikte Ankara’nın sanat merkezi haline gelecek” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 9 Haziran 2021 - ASKİ09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • Elektrik Kesintisi 9 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • Su Kesintisi 9 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?09 Haziran 2021 Çarşamba 09:00
  • "Açlık-Yoksulluk" sınırı her ay yükseliyor09 Haziran 2021 Çarşamba 05:04
  • SMA'lı çocukların aileleri Ankara'da buluştu09 Haziran 2021 Çarşamba 04:04
  • Marmara'da müsilaj Ankara'da yosun tehlikesi09 Haziran 2021 Çarşamba 03:03
  • Eğitim09 Haziran 2021 Çarşamba 02:02
  • Eğitimde yüzde 35 indirim09 Haziran 2021 Çarşamba 01:01
  • Mobilya üreticilerinin ham madde sorunu çözüme kavuştu08 Haziran 2021 Salı 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti