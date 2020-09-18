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Kalecik Altınköy'de

Altındağ Belediyesi, Ankara'nın kültürel değerlerini Altınköy Açık Hava Müzesi'nde sergilemeye başladı. İlk haftanın misafir ilçesi ise Kalecik oldu.
Kalecik Altınköy'de

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olacak ilçe belediyeleri, kendi yörelerinin kültürel değerlerini Altınköy ziyaretçilerine tanıtacak. Altındağ Belediyesi'nin ilk hafta konuğu Kalecik Belediyesi oldu. Kalecik Belediyesi'nin tanıtım standını Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı birlikte açtı.

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KALECİK KARASI VE UNU TANITILDI
Ankara'nın her yöresinin tarihi ve kültürel birikim açısından çok zengin olduğu kadar, tarımsal ve besin yönünden de çok zengin olduğunu belirten Başkan Asım Balcı "Bu zenginliğe sahip çıkmak ve herkese tanıtmak zorundayız. Bu nedenle kentimizin değerlerini Altınköy'de sergilemeye başlıyoruz. İlk misafirimiz Kalecik Belediyesi oldu. Standımızı Kalecik Belediye Başkanımız ile birlikte açtık. Kalecik'in dünyaca tanınan üzümü ‘Kalecik Karası' ve Kalecik Belediyesi'nin yöresel başta olmak üzere, Kalecik yöresine ait pek çok önemli değeri burada bulmak mümkün... Kendilerine katılımları için çok teşekkür ediyor, herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.

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Kalecik standının Pazar günü akşamına kadar Altınköy Açık Hava Müzesi'nde olacağını söyleyen Başkan Balcı "Önümüzdeki haftalarda da sırasıyla diğer ilçe belediyelerimiz misafirimiz olacak. Hem yöresel birikimlerimizi gözler önüne serecek, hem de önemli bir işbirliğine imzamızı atacağız" ifadelerini kullandı.

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