  • BIST 89.286
  • Altın 338,905
  • Dolar 6,4786
  • Euro 6,9814
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Kalecik Belediyesi'nden evlere yardım

Kalecik Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları gereken 60 yaş üstü vatandaşların evlerine Kalecik Belediyesi'ne ait KALBE Un Fabrikası'nda üretilen Un ile birlikte Makarna ve Ekmek götürerek, onları yalnız bırakmadı
Kalecik Belediyesi'nden evlere yardım

KALECİK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Kalecik Belediyesi ekipleri tarafından, vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçe de ilaçlama çalışmaları periyodik olarak devam ederken, vatandaşların sıklıkla kullandığı toplu taşıma araçları, pazar yerleri, cadde ve sokakları Belediye tarafından oluşturulan özel dezenfekte ekibi ile sterilize ediliyor.

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Corona Virüsü’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade ederek, toplu yaşam merkezleri olan ilçedeki bütün Kamu kurumlarının, toplu ulaşım araçlarının, durakların, Bankamatiklerin, park ve bahçelerin, bankların, Camiilerin ve vatandaşların günlük yaşam içerisinde bulunduğu her ortamın aralıksız temizleneceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denetim gerçekleştiren zabıta ekiplerinden Mamak esnafına tam not24 Mart 2020 Salı 02:06
  • Büyükşehir Belediyesi Kızılay'da  “Sağlık Kabini” kurdu24 Mart 2020 Salı 01:06
  • Siteler esnafı destek bekliyor23 Mart 2020 Pazartesi 06:38
  • Yenimahalle Belediyesi dezenfektan çalışmalarını yeni sistemler sürdürüyor23 Mart 2020 Pazartesi 05:38
  • Mamak'ta 10 bin aileye “Sağlık Paketi”23 Mart 2020 Pazartesi 04:38
  • Kızılcahamam Belediyesi sağlık görevlilerine ikramda bulundu23 Mart 2020 Pazartesi 03:38
  • Kahramankazan'da koronavirüsle mücadele sürüyor23 Mart 2020 Pazartesi 02:38
  • AŞTİ’de termal kameralı önlem23 Mart 2020 Pazartesi 01:38
  • Mamak sokakları Virüs Savar “Covit19Savar”'la dezenfekte ediiliyor23 Mart 2020 Pazartesi 00:24
  • Altındağ Zabıtası'ndan 1 Metre denetimi21 Mart 2020 Cumartesi 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti