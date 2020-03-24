Kalecik Belediyesi'nden evlere yardım

Kalecik Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları gereken 60 yaş üstü vatandaşların evlerine Kalecik Belediyesi'ne ait KALBE Un Fabrikası'nda üretilen Un ile birlikte Makarna ve Ekmek götürerek, onları yalnız bırakmadı

KALECİK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Kalecik Belediyesi ekipleri tarafından, vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçe de ilaçlama çalışmaları periyodik olarak devam ederken, vatandaşların sıklıkla kullandığı toplu taşıma araçları, pazar yerleri, cadde ve sokakları Belediye tarafından oluşturulan özel dezenfekte ekibi ile sterilize ediliyor.

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Corona Virüsü’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade ederek, toplu yaşam merkezleri olan ilçedeki bütün Kamu kurumlarının, toplu ulaşım araçlarının, durakların, Bankamatiklerin, park ve bahçelerin, bankların, Camiilerin ve vatandaşların günlük yaşam içerisinde bulunduğu her ortamın aralıksız temizleneceğini vurguladı.