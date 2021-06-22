Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Kalecik Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 2 işyerini ihale ile kiraya veriyor.
Kalecik Belediyesi'nden kiralık işyeri ihale ve teklif açma tarihi 2 Temmuz 2021 olarak ilan edildi.
Kiraya verilecek işyerlerinden biri Şenyurt, diğeri Demirtaş mahallesinde bulunuyor.
İşyerlerinin muhammen kira bedelleri aylık 118 TL ile 1180 TL.
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