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Kalecik Cezaevi kalorifer yakıtı alacak

Ankara Kalecik Cezaevi Kurumu ihale ile 150 bin kilogram kalorifer yakıtı alacak.
Kalecik Cezaevi kalorifer yakıtı alacak

Ankara Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu ihale ile 150 bin kilogram kalorifer yakıtı alacak.

Basın İlan Kurumu (BİK) ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, 21 Ocak'ta yapılacak olan ihale ile 150.000 kilogram kalorifer yakıtı alacak. 

Kalecik cezaevine alınacak olan yakıtlar, Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz Süt ve Süt Ürünleri Atölyesi Kalorifer Dairesi'ne peyder pey teslim edilecek.

Teslimler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanıp 31/07/2021 tarihinde kadar devam edecek.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

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Gazeteilksayfa.com

 

 

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