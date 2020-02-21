Kalecik Devlet Hastaneleri Listesi.. Kalecik’teki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Kalecik’e yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Kalecik’teki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Kalecik’teki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
KALECİK DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Kalecik'de hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
KALECİK
1. KALECİK DEVLET HASTANESİ
Kalecik İlçe Devlet Hastanesi,Halitcevriaslangil mah 26 sk no.1, Kalecik/Ankara
İletişim: 0 (312) 857 25 23
2. ANKARA 75. YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI KALECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesi Yanı Altındağ/ANKARA
İletişim: 0 (312) 595-97 00
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