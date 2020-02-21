Kalecik Devlet Hastaneleri Listesi.. Kalecik’teki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Kalecik Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Kalecik’te kaç tane Devlet Hastanesi var? Kalecik’teki hastaneler, Kalecik’teki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...

Kalecik Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Kalecik’te kaç tane Devlet Hastanesi var? Kalecik’teki hastaneler, Kalecik’teki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Kalecik Devlet Hastanesi, Kalecik’teki Devlet Hastaneleri nerede? Kalecik Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Kalecik’e yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Kalecik’teki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Kalecik’teki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

KALECİK DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Kalecik'de hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

KALECİK

1. KALECİK DEVLET HASTANESİ

Kalecik İlçe Devlet Hastanesi,Halitcevriaslangil mah 26 sk no.1, Kalecik/Ankara

İletişim: 0 (312) 857 25 23

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2. ANKARA 75. YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI KALECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesi Yanı Altındağ/ANKARA

İletişim: 0 (312) 595-97 00

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