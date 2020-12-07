Kalecik, doğal gaza kavuştu

Kalecik, yıllardır beklediği doğal gaz yatırımına kavuştu. İlçede doğal gaz yanmaya başladı. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, “Bu yıl ilçemizin yüzde 65’ine, önümüzdeki yıl da tamamına doğal gaz imkânı verilecek” dedi.

Ankara’da bir ilçe daha doğal gaza kavuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 31 Mart seçimi öncesi verilen “Kalecik’e doğal gaz” sözü yerine geldi. Başkent merkeze 55 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik’in yıllardır beklediği doğal gaz nihayet yanmaya başladı.

KÖYLERE DE DOĞAL GAZ GİDECEK

15 bin nüfuslu ilçede doğal gazı ilk kullanan abone Arif Duyduk adlı bir ilçe sakini oldu. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir canlı yayında ilçede yanmaya başlayan doğal gazla ilgili şunları kaydetti: “İlçemize doğal gaz getirmenin sevincini yaşıyoruz. 2019 yılında vermiş olduğumuz seçim vaadimizi 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bu yıl ilçemizin yüzde 65’ine, önümüzdeki yıl da tamamına doğal gaz imkânı verilecek. Yine önümüzdeki yıl Ovabağı; hatta Gümüşpınar’a kadar doğal gaz verilmesi söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı köylerimize de inşallah doğal gazı getireceğiz.”

BAKAN SOYLU SÖZ VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , geçtiğimiz 31 Mart yerel seçim kampanyaları sırasında Kalecik’e yaptığı ziyarette ilçe halkına doğal gaz sözü vermiş, “Bu Kalecik'te doğal gaz yok öyle mi? Benim herhalde hükümete bu kadar nazım geçer. Burada size söz veriyoruz en kısa zamanda kim ne derse desin doğal gaz Kalecik'e gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

5 İLÇEDE DOĞAL GAZ BULUNMUYOR

Öte yandan Başkent Ankara’da doğal gaz altyapısı bulunmayan Ayaş, Çamlıdere, Evren, Güdül ve Nallıhan olmak üzere toplam 5 ilçe bulunuyor. Bu yıl içerisinde doğal gaz altyapısı yapılan Balâ'da da önümüzdeki günlerde doğal gazın yanması bekleniyor. Haymana ilçesi de geçtiğimiz yıl kasım ayından itibaren doğal gaz kullanımına başlamıştı.

DOĞAL GAZ ULAŞMAYAN İLÇE KALMAYACAK

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, 2022 yılı sonuna kadar Ankara’nın her ilçesine doğal gaz götüreceklerini açıklamıştı. İlçelere doğal gaz ulaştırılması konusunda senenin başında açıklama yapan Yüksel şunları söylemişti: “2022 sonuna kadar Evren, Güdül, Nallıhan, Ayaş ve Çamlıdere de doğal gazla ısınacak.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-