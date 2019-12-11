Kalecik Karası'na bantlı reklam

Kalecik Belediyesi, İtalyan bir sanatçının koli bandıyla duvara bantladığı muzdan oluşan eserinden esinlenerek, Kalecik Karası üzüm salkımının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kalecik Belediyesi , İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan 'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muz dan oluşan ve 120 bin dolara alıcı bulan 'Komedyen' isimli eserinden esinlenerek, ilçeyle özdeşleşmiş Kalecik Karası üzüm salkımının duvara yapıştırılmış fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

BANTLI ÜZÜM TANITIMI

İsmini yörede yetişen üzümlerden alan ve 1870 yılında kurulan Kalecik Belediyesi için üzün ayrı bir önem taşıyor. Pek çok ülkenin Kalecik’te bağları bulunuyor. Kalecik Karası üzümünün tanıtımı için her yılın Eylül ayı ortasında festival düzenleniyor. Dr. Duhan Kalkan yönetiminde Kalecik Belediyesi, bu meşhur lezzetin tanıtımı için İtalyan sanatçının ilginç eserinden esinlenerek siyah renkteki üzüm salkımını koli bandıyla duvara bantlanmış şekildeki fotoğrafını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

YEMEK İÇİN KALECİK’E BEKLERİZ

Kalecik Karası üzümünün bantlı fotoğrafı, “Nesiller boyu yaşayacak gerçek sanat eserleri ancak dünya markası Kalecik Karası üzümümüz ile mümkün. Güzide eserimizi görüp tatmanız için her daim Kalecik’e bekleriz” notuyla paylaşıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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