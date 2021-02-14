Kalecik Uyurca'nın içme suyu arıtma tesisi yenilendi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kalecik ilçesi Uyurca Mahallesi’ndeki içme suyu arıtma tesisini aktif hale getirerek mahallenin 11 yıllık içme suyu sorununu çözdü.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Kalecik ilçesinin eskiden köy olan Uyurca Mahallesi’nde 2009 yılında yapılmasına karşın yıllardır atıl kalan içme suyu arıtma tesisini yenileyerek kullanılabilir hale getirdi.

Bölgedeki su deposunun yenilenmesi ile mahallenin içme suyu sorununu da çözüme kavuşturan ASKİ Genel Müdürlüğü, tesisi 500 bin TL’lik yatırım yaparak faaliyete geçirdi.

PANDEMİ SÜRECİNDE SUYUN ÖNEMİ

Kent genelinde altyapı seferberliği başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe ve mahallelerin (köylerin) yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

6360 sayılı kanun ile sonradan mahalleye çevrilen Uyurca Mahallesi’nde yıllardır içme ve kullanma suyu açısından sorun yaşandığını tespit eden ASKİ ekipleri, Kalecik merkeze 15 kilometre mesafede bulunan mahallede dağdan gelen kaynak suyunun yetersiz kaldığını belirledi. Bu nedenle tankerle su desteğinin sağlandığı mahallede 2019 nüfus sayımına göre 70 kişinin ikamet ettiği ancak yaz aylarında nüfusun 100 kişiyi geçtiğini gözlemleyen ASKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde hijyen açısından suyun önemi nedeniyle sorunu çözmek için harekete geçti.

11 YILLIK SU ÇİLESİNE SON

2009 yılında yapılan ve Ankara İl Özel İdaresi’nin sonradan ASKİ’ye devrettiği içme suyu arıtma tesisinin uzun bir süredir randımanlı şekilde çalışmadığını belirten ASKİ Kalecik Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sorunlu çalışan içme suyu arıtma tesisinin 500 bin TL’lik yatırımla aktif hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Bölgedeki su deposunun da yapıldığını ifade eden Uyurca Mahallesi Muhtarı Cengiz Özbek, özellikle yaz aylarında içme sularının yetersiz kaldığını ancak yapılan revizyonla su çilesinin sona erdiğini belirterek, “İçme suyu arıtma tesisimiz kurulalı 11 yıl oldu ancak 11 yıldır arıtmamız çalışmıyordu. Şimdi faaliyete geçti. Burada yapılan çalışmalardan dolayı Mansur Yavaş başkanımıza, ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk’e ve Kalecik ASKİ ekibine mahallem adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.