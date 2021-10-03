  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,59
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Kalecik'te çiftçiye destek

Kalecik’te çiftçinin kendi tohumu ve yemini kendi üretebilir hale gelmesi, tarımdan elde edilen gelirin artırılması için başlatılan ‘Kalecik Ankara’nın Ambarı Olma Yolunda’ projesi kapsamında ilçeye modern bir ‘Selektör Tesisi’ kazandırıldı.
Kalecik'te çiftçiye destek

Kalecik’in tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi, kendi tohumunu ve yemini kendi üretebilir hale gelmesi, pazara arz ettiği tarımsal ürünlerin sınıflandırılması ve tarımdan elde edilen gelirin artırılması için başlatılan ‘Kalecik Ankara’nın Ambarı Olma Yolunda’ adlı proje kapsamında ilçeye modern bir ‘Selektör Tesisi’ (Tohum Eleme) kazandırıldı.

BELEDİYE VE KALKINMA AJANSI FİNANSAL DESTEK SAĞLADI

“Kalecik Ankara’nın Ambarı Olma Yolunda” projesi kapsamında Kalecik Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı, Kalecik Ziraat Odası ve Kalecik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyon ve desteğiyle ilçeye kazandırılan ‘Selektör Tesisi’ geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Bölgenin en modern tesisinden Kalecikli çiftçiler faydalanabilecek.

KALİTELİ TOHUMLAR ELDE EDİLECEK

Modern cihazlarla donatılan ‘Selektör Tesisi’ çiftçilere büyük destek sağlayacak. Tesis sayesinde Kalecik'te yetiştirilen arpa, buğday, nohut, mercimek, ayçiçeği, mısır vb. ürünler doğru sınıflandırılıp sertifikalandırılacak. Böylece Ankara’da markalaşmaya katkı sağlanacak. Tohumluk, hayvan yemi ve satış ürünü olarak sınıflandırma imkânı olacak. Çiftçi sınıflandırdığı kaliteli tohumu ilaçlayarak yeniden kullanabilecek. Çiftçinin ekim sırasında gereği kadar tohumu güvenilir bir şekilde kullanması sağlanacak.

KATMA DEĞER KAZANDIRILACAK

Kalecik’te üretilen tarla bitkilerine katma değer kazandıracak paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye süreçlerinin iyileştirilmesi, tahıl, bakliyat ve hububat deposu olabilecek bir alanın oluşturulması, sertifikalı tohum üretim alt yapısının geliştirilmesi, yöresel ürün üreticileriyle sanayi arasında köprü olacak bir odağın geliştirilmesi, yenilikçi süreçler üretebilmek için alt yapı gerekliliğinin tamamlanmasına katkı sunulacak.

İLÇEDEKİ YAŞAM REFAHININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Proje sayesinde Kalecik’in tarımsal üretim alt yapısı güçlendirilmesi, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve ilçede yaşam refahının artırılması hedefleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 30 Eylül 202130 Eylül 2021 Perşembe 10:57
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 30 Eylül 2021 - ASKİ30 Eylül 2021 Perşembe 10:55
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?30 Eylül 2021 Perşembe 10:43
  • Su Kesintisi 30 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ30 Eylül 2021 Perşembe 09:45
  • Türkiye Şehit Aileleri Derneği Erkek Voleybol Takımı'ndan büyük başarı30 Eylül 2021 Perşembe 05:22
  • Ankara'lı örnek terzi Ali Topçu: Bu meslek dualı bir meslektir30 Eylül 2021 Perşembe 05:08
  • Ankara Nallıhan arası kaç km? Ankara Nallıhan arası kaç saat? Ankara Nallıhan Yol Tarifi, Ankara Nallıhan Otobüs Fiyatları...29 Eylül 2021 Çarşamba 14:15
  • Türkiye aşı haritası 29 Eylül 202129 Eylül 2021 Çarşamba 10:56
  • Elektrik Kesintisi 29 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ29 Eylül 2021 Çarşamba 10:56
  • Yurt sorununa valilik el attı29 Eylül 2021 Çarşamba 05:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti