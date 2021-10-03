Kalecik'te çiftçiye destek

Kalecik’te çiftçinin kendi tohumu ve yemini kendi üretebilir hale gelmesi, tarımdan elde edilen gelirin artırılması için başlatılan ‘Kalecik Ankara’nın Ambarı Olma Yolunda’ projesi kapsamında ilçeye modern bir ‘Selektör Tesisi’ kazandırıldı.

Kalecik’in tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi, kendi tohumunu ve yemini kendi üretebilir hale gelmesi, pazara arz ettiği tarımsal ürünlerin sınıflandırılması ve tarımdan elde edilen gelirin artırılması için başlatılan ‘Kalecik Ankara’nın Ambarı Olma Yolunda’ adlı proje kapsamında ilçeye modern bir ‘Selektör Tesisi’ (Tohum Eleme) kazandırıldı.

BELEDİYE VE KALKINMA AJANSI FİNANSAL DESTEK SAĞLADI

“Kalecik Ankara’nın Ambarı Olma Yolunda” projesi kapsamında Kalecik Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı, Kalecik Ziraat Odası ve Kalecik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyon ve desteğiyle ilçeye kazandırılan ‘Selektör Tesisi’ geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Bölgenin en modern tesisinden Kalecikli çiftçiler faydalanabilecek.

KALİTELİ TOHUMLAR ELDE EDİLECEK

Modern cihazlarla donatılan ‘Selektör Tesisi’ çiftçilere büyük destek sağlayacak. Tesis sayesinde Kalecik'te yetiştirilen arpa, buğday, nohut, mercimek, ayçiçeği, mısır vb. ürünler doğru sınıflandırılıp sertifikalandırılacak. Böylece Ankara’da markalaşmaya katkı sağlanacak. Tohumluk, hayvan yemi ve satış ürünü olarak sınıflandırma imkânı olacak. Çiftçi sınıflandırdığı kaliteli tohumu ilaçlayarak yeniden kullanabilecek. Çiftçinin ekim sırasında gereği kadar tohumu güvenilir bir şekilde kullanması sağlanacak.

KATMA DEĞER KAZANDIRILACAK

Kalecik’te üretilen tarla bitkilerine katma değer kazandıracak paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye süreçlerinin iyileştirilmesi, tahıl, bakliyat ve hububat deposu olabilecek bir alanın oluşturulması, sertifikalı tohum üretim alt yapısının geliştirilmesi, yöresel ürün üreticileriyle sanayi arasında köprü olacak bir odağın geliştirilmesi, yenilikçi süreçler üretebilmek için alt yapı gerekliliğinin tamamlanmasına katkı sunulacak.

İLÇEDEKİ YAŞAM REFAHININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Proje sayesinde Kalecik’in tarımsal üretim alt yapısı güçlendirilmesi, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve ilçede yaşam refahının artırılması hedefleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA