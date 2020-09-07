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Kalecik'te geleceğin Seymen ve Bacıerenleri belediyenin tahsis ettiği Konak'ta yetişecek

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka tarafından Ankara Kulübü Derneği Kalecik Şube Başkanı Kemal Kayaoğlu’na teşekkür plaketi takdiminde  bulunuldu.
Kalecik'te geleceğin Seymen ve Bacıerenleri belediyenin tahsis ettiği Konak'ta yetişecek

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ile beraberindeki şube Seymenleri ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Maden tarafından Kalecik Şube Başkanı Kemal Kayaoğlu’na, Kalecik Belediyesi tarafından şubenin kullanımına tahsis edilen Konakta bir ziyaret gerçekleştirildi. 

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Kalecik Belediyesi tarafından Ankara Kulübü Derneği Kalecik Şubesi'nin kullanımına tahsis edilen Konağı gezen Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, Konağın, Kalecik'e, Ankara Kulübü Derneği Kalecik Şube üyelerine hayırlı olmasını ve başarılı hizmetlerde kullanılmasını dileyerek, "Kalecik Belediyesi tarafından Ankara Kulübü Derneği Kalecik Şubemizin kullanımına tahsis edilen; Ankara’nın kültürel değerlerinin ve geleneklerinin yaşatılması doğrultusunda; Seymenlik ve Seymen oyunları ile Bacıeren oyunlarının öğretilmesine vesile olacak Konağın kazandırılmasında yorucu çalışması, büyük gayreti olan Kalecik Şube Başkanımız Kemal Kayaoğlu’na teşekkür ediyor ve bu  plaketi takdim ediyorum. Kemal Kayaoğlu’na bizlere göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyoruz." dedi. 

Ankara Kulübü Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Maden de Konağın hizmet vermeye başlamasıyla Kalecik'te insanların kültürel farkındalıklarını geliştirme yolunda önemli bir adım atılmış olacağı vurgusu yaparak, Kayaoğlu'na Konağın Ankara Kulübü Derneği Kalecik Şubesi'nin hizmetine kazandırılmasından dolayı teşekkür etti. 
 
Sözlerine, Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve beraberindeki şube Seymenleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Maden'in ziyaretleri ve kendisine takdim edilen plaket için teşekkür ederek başlayan Ankara Kulübü Derneği Kalecik Şube Başkanı Kemal Kayaoğlu da; "Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın'  talimatıyla 1932'de kurulan Ankara Kulübü Derneği'nin Kalecik Şubesi olarak bizler de, Seymenlik geleneği ve Bacıerenlik başta olmak üzere Kalecik'in, Ankara’mızın geleneksel ve tarihi değerlerinin yaşatılması, kültürel her türlü mirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kalecik Belediyemiz tarafından bizlere tahsis edilen Konakta faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Buradan inşallah kültürel değerlerine sahip çıkan yeni Seymenler ve Bacırenler yetişecek. Kalecik Belediyemizin bizlere katkısı çok büyük. Kalecik Belediye Başkanımız Dr. Duhan Kalkan'a Konağın şubemizin kullanımına tahsisinden  dolayı sağladığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.  

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Plaket takdiminin ve konuşmaların ardından grup tarafından konağın önünde, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak, birkaç Seymen oyunu sergilendi. 

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