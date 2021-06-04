Kalecik’te icradan satılık 22 dönüm tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Kalecik’te 22 bin 146 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor.
Kalecik İcra Dairesi’nce satışa çıkarılan tarlanın kıymeti 442 bin TL olarak ilan edildi.
Kalecik icradan satılık tarla detayları şöyle:
Birinci Satış Günü: 16.06.2021 10:45
Satış işlemi Kalecik Öğretmenevi’nde yapılacak.
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