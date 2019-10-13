Kalede el sanatları şöleni

Ankara Kalesi’nde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatları görücüye çıktı. 30 geleneksel el sanatı ustası 20 Ekim’e kadar canlı performans gerçekleştirecek.

Altındağ Belediyesi ve Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) katkılarıyla hazırlanan Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları Şöleni başladı. Ankara Kalesi'nde başlayan festivalin açılışına Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Milletvekilleri, Lütfiye Selva Çam, Emrullah işler, AK Parti Ankara İlçe Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 30 usta zanaatçının, el emeği göz nuru ürünlerinin görücüye çıktığı şölende, canlı performanslar da büyük ilgi gördü.

KALEYE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

Programda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Barış Pınarı Harekâtı’nda seferber olan Mehmetçiğe muzafferiyet diledi. Balcı, “Ankara'da şehidimiz var. Allah mekânını cennet eylesin. Birlikte işbirliği yaptığımız Ticaret Odamız ve zanaatkârlarımız var burada onlara çok teşekkür ediyorum. Mekân çok önemli. Binlerce yıllık bir tarih var burada. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarının burada sergilenmesi bu yüzden çok önemli. Kaleye sahip çıkmamız gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

SERGİ YERİ DOĞRU SEÇİLDİ

Barış Pınarı Harekâtında şehit olan Mehmetçiğe rahmet dileyerek sözlerine başlaya Ankara Valisi Vasip Şahin, “Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir serginin yeri burası olmalıydı. Her bakımdan isabet olmuş. Barış Pınarı Harekâtına iştirak eden tüm asker ve evlatlarımızı da tebrik ediyor, inşallah en kıza zamanda zaferle geri dönmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. Geleneksel el sanatlarının ihya edilmesine katkıda bulunacak güzel bir faaliyet var. Faaliyetlerinden dolayı, ATO ve Belediyemizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

GELENEK YENİLİĞİN ZITTI DEĞİLDİR

Programa katılan Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ise verilen bu çabaların unutulmaya yüz tutmuş meslekleri gün yüzüne çıkaracağını dile getirerek, “Gelenek geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür. Kesinlikle yeniliğin zıttı değildir. Bilakis sağlıklı bir şekilde yenilenmenin değimin öncüsüdür.”

ZENGİNLİĞİN KANITIDIR

“Biz çok zengin bir kültürel mirasa sahip bir ülkenin evlatlarıyız. Etrafımıza baktığımızda çok büyük eserlerle karşılaşıyoruz. Hemen yanı başımızda bulunan Aslanhane Cami bunun en yakın örneği. Bu eserlerimiz bu toprakların zenginliğinin kanıtıdır. Bu manada bu organizasyonun çok değerli olduğunu düşünüyorum ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

30 MESLEK HAYAT BULACAK

11 Ekim Cuma günü kapılarını açan etkinlik 20 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Geleneksel El Sanatları sergisinde, geleneksel Türk el sanatlarının en güzel örnekleri Ankaralılarla buluşacak, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, usta zanaatkârların canlı performanslarıyla sergilenecek. Etkinlikte canlı performansı sergilenecek bazı meslekler şöyle; “Yemeni, bez bebek, tespih ve topaç yapımı, deri dokuma, Keşan dokuma, Cam üfleme sanatı bıçak yapımı, lüle taşı işleme, kutnu dokuma, hattatlık.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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