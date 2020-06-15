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Kalede normalleşme taş bebeklerle başladı

Çeyrek asırdır farklı ülkelerden getirdiği binlerce taş bebeği Ankara Kalesi’nde açtığı kafede sergileyen Murat Yurtsever, normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini bekliyor.
Kalede normalleşme taş bebeklerle başladı

Yaklaşık 25 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden kızına hediye olarak aldığı oyuncak bebekleri, Ankara Kalesi’nde açtığı kafede sergileyen Murat Yurtsever, ziyaretçilerini bekliyor. Asıl mesleği mimar olan Yurtsever’in kafesinde 10 binin üzerinde taş bebek bulunuyor. Pandemi sürecinde yeni yerine taşınan kafenin sahibi Yurtsever, normalleşme sürecinin başladığına işaret ederek yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet ediyor.

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BİNLERCE TAŞ BEBEK SERGİLENİYOR
Kafede onlarca ülkeden oyuncak bebeklerin sergilendiğini söyleyen Yurtsever, pandemi sürecinde yeni yerlerine taşındıklarını belirterek şu ifadeleri kullanıyor, “Burada Amerika, İtalya, Rusya vb. gibi dünyanın her yerinden oyuncak bebekler bulunmakta. Yeni yerimiz eskiye nazaran daha büyük. Bebeklerin birçoğunu burada sergileme imkanı bulduk. Normalleşme adımlarının atıldığı şu süreçte ziyaretçilerimizi kafemize davet ediyoruz.” 

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“KALE” NORMALLEŞİYOR
Uzun süredir kapalı olduklarını hatırlatan ve atılan normalleşme adımları ile tekrar hizmet vermeye başladıklarını belirten Yurtsever, “Korona virüsüne karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Kale bölgesinin yeniden canlanması ve eski haline dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ziyaretçilerimiz yeniden buraya gelip, tarihi havayı soluyabilirler. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu. 

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DÜNYA’DA SAYILI, TÜRKİYE’DE İLK
Yurtsever, oyuncak bebeklerin hikayesini ise şöyle anlatıyor, “İşim gereği dünyanın birçok ülkesini ziyaret etme fırsatı yakaladım. Her gittiğim ülkeden ise kızım için oyuncak bebekler aldım. Zamanla bu bebekler birikmeye başladı. Yüz, iki yüz derken yıllar içinde on bini geçti. Amerika’da böyle bir yer görmüştüm. Aynısını Türkiye’de yapalım dedik ve bu konsept de bir kafe açtık. Dünyada sadece Amerika’da var. Bir de İngiltere’de ufak bir örneği var. Türkiye’de ise bir ilk.” 
 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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