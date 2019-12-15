Kale'de ok talimi

Tarihteki Türk devletlerinin kullandığı ok, yay ve hançer gibi pek çok savaş malzemeleri Ankara Kalesi’ndeki ‘Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi’nde sergileniyor. Gezi sonrası ok atış talimi yapılabiliyor.

Tarihteki Türk devletlerinin kullandığı ok, yay ve hançer gibi pek çok savaş malzemeleri Ankara Kalesi’ndeki ‘Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi’nde sergileniyor. Gezi sonrası ok atış talimi yapılabiliyor.

ESERLERE DOKUNMAK SERBEST

Türklerin kullandığı geleneksel savaş silahlarını tanıtmayı ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan müze, evrensel müzecilik anlayışını benimseyerek ziyaretçilerine eserlere dokunma fırsatı veriyor. Yaklaşık bin eserin bulunduğu müzede ok ve yay başta olmak üzere kılıç, miğfer, hançer, kalkan gibi birçok savaş ekipmanı sergileniyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Ziyaretçiler müzedeki atölyede zihgir ve ok yapma imkanı da buluyor. Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Sadece pazartesi günleri kapalı müze, sabah saat 09.00'dan, akşam 18.00'e kadar hizmet veriyor. Ziyaretçiler müzeyi gezmek için 30 lira, öğrenciler ise 20 lira ücret ödüyor.

Ankara Kalesi’nde hizmete açılan müzede Türklerin farklı dönemlerde kullandıkları; kılıç, teber, mızrak, hançer, yay, ok, balta gibi silah ve savaş malzemeleri sergileniyor. Klasik müze anlayışının dışında olan bu müze, evrensel müzecilik anlayışını benimsiyor ve ziyaretçilerine eserlere dokunma fırsatı veriyor. Dokunmak ve incelemenin serbest olduğu müzede ziyaretçiler aynı zamanda bazı eserlerin üretim aşamasına katılarak o dönem insanını anlama fırsatı buluyor.

PUSATLAR VE TEÇHİZATLAR SERGİLENİYOR

Konu hakkında Türk Pusat Geleneksel Türk Savaş Pusatları Müzesi Müze Müdürü Mustafa Boran, gazetemize konuştu. Boran, müze hakkında şu bilgileri verdi, “Müzemiz başta pusatlar ve teçhizatlar olmak üzere kültürel mirası yaşatmayı ve aktarmayı amaçlayan bir müzedir. Müzemizde geleneksel pusatlar, teçhizatlar ve etnografik eserler tanıtılıyor. Müzemizde yaklaşık 45 dakika bir sunum hizmeti verilmektedir. Bu sunum esnasında koleksiyonun tarihsel süreci, kullanım yöntemleri ve bunların sanata, edebiyata etkisi anlatılıyor.”

KILIÇ, TEBER, MIZRAK, HANÇER, YAY, OK

“Müzede Türklerin farklı dönemlerde ve coğrafyalarda kullandıkları eserler mevcut. Kılıç, teber, mızrak, hançer, yay, ok gibi konvansiyonel silahlar; başlık, kaftan gibi etnografik eserler sergileniyor. Müzemiz aynı zamanda dokunulabilir müzecilik anlayışını benimsemektedir. Müzelerin toplama ve sergileme hizmetine ek olarak iletişim ve eğitim faaliyetlerini de yürütüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız üç aşamalı bir kültür projesi vardır. Bu üç aşamalı kültür projesinin birinci aşaması müze gezisi ile başlıyor.”

DOKUNMAK, İNCELEMEK SERBEST

“Gezinin ardından talimhanemizde geleneksel okçuluk faaliyeti yapılıyor. Ziyaretçiler öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyorlar. Eserlere dokunabiliyorlar. Klasik müzecilik anlayışında sadece izlemek vardır, evrensel müzecilik anlayışında dokunmak ve hissetmekte vardır. Bir kılıcı elinize aldığınızda onu hissederek o dönemin insanının psikolojisini daha iyi kavrayabilirsiniz. Üçüncü aşamada ise atölye etkinliği yapılıyor. Koleksiyonun imalat aşaması tecrübe ediliyor. Yani bire bir ok, zihgir üretiyor. Bu üretim aşamasına da katılabiliyor.”

KURSLAR, ATÖLYE ETKİNLİKLERİ

Müzenin, Muhittin Uyanık tarafından kurulduğunu kendisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olduğunu da hatırlatan Boran, “Müze faaliyetleri çerçevesinde aynı zamanda okçuluk kursları ve atölye etkinlikleri de düzenliyoruz. Ziyaretçiler bu yüzden müzeye büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler diğer müzelerde yapamadıklarını bu müzede yapabiliyorlar. Eserlere dokunabiliyorlar. Bu çok hoşlarına gidiyor. Müzemiz yeni açılmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Özellik ile okullardan büyük rağbet var. Klasik müzecilik anlayışının dışında olduğumuz için daha öğretici ve daha etkileyici ziyaretler oluyor. Olumlu yönde eleştiriler var. Türkiye’de bu tarz müzeler çok gelişmiş değil ama örnekleri var. Bu alanda ise biz Türkiye’de tekiz” şeklinde konuştu.

ÜÇ SAAT SÜRÜYOR

Ortalama müze ziyaretinin etkinlikler ve atölyelerle beraber üç saat sürdüğünü söyleyen Boran, müze fiyatlarının ise tam bilet 30 lira, öğrenci biletinin ise 20 lira olduğunu, sunum almak istemeyen ziyaretçilere ise yarı fiyatına ücretlendirme yapıldığını belirtti. Ayrıca grup indirimleri de olduğunu kaydeden Boran, “Kültürel mirasa değer veren herkesi müzemize bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com