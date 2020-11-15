Kale'deki 300 çocuğa destek

Kale Gençlik Platformu, Kale Mahallesi’nde kışa hazırlıksız olan 300 çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak. Bot, mont, kırtasiye ve okul malzemeleri eksik olan çocukların ihtiyaçları, gönüllülerin desteği ile giderilecek.

Kale Mahallesi’ndeki dezavantajlı çocuklara yardım ve destek için kurulan Kale Gençlik Platformu bu kış 300 çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak. Konu hakkında muhabirimiz Emrah Özcan’a konuşan platform Başkanı Erkan Kaptan, “300 çocuğumuzun; botu, montu, kırtasiye ve okul malzemesi yok. Kışa hazırlıksızlar. Gönüllülerimizin desteğiyle çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir an önce gidereceğiz” dedi.

DEZAVATAJLI ÇOCUKLAR TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

Platform Başkanı Erkan Kaptan, Kale Gençlik Platformunu 2018 yılında kurduklarını hatırlatarak, nasıl kurulduklarını ve kuruluş amaçlarını şöyle dile getirdi, “Platformu kurma nedenlerimizden birisi, bu bölgenin insanı olmam, bu bölgenin insanını tanımam ve sorunlarını yakından bilmemdir. Amacımız bu bölgedeki dezavantajlı çocukları topluma kazandırmaktır. Onları sanata, kültüre, spora sosyal aktivitelere yönlendirmektir.”

GÖNÜLLÜLÜK ESASI HİZMET VERİYOR

“Yeteneklerini ortaya çıkararak, devlet kurumları aracılığıyla üniversiteye göndermektir. Bu fikirlerle yola çıktık ve fikrimizi birkaç arkadaşımızla paylaştığımızda, gönüllü bir platform kurmaya karar verdik. Adını da Kale Gençlik Platformu koyduk. Kurulduğumuz ilk günden bu yana platformun başkanlığını da bizzat kendim yürütmekteyim.”

KIŞA HAZIRLIKSIZLAR

Yaptıkları çalışmalarla birçok kazanım elde ettiklerini hatırlatan Kaptan, “Pandemi süreci bu kazanımlarımızı devam ettirmeye engel olsa da okulların açılması ile birlikte çalışmalarımıza tekrar başladık. Kale’de 300’den fazla çocuğun botu, montu ve kırtasiye malzemeleri yok. Birçok çocuğun evlerinde derslerine çalışma imkanı dahi yok. Kışa hazırlıksızlar.”

BELEDİYELERDEN DESTEK SÖZÜ

“Bizde taşın altına elimizi koymaya karar verdik ve bu çocuklarımıza yardım etme kararı aldık. İlk etapta 50 çocuk olmak üzere, bütün ihtiyaçlarını gönüllüler vasıtasıyla temin edeceğiz. Belediyelerimiz de bu konuda bizlere destek vereceklerini bizlere ifade ettiler. Bu bizleri çok sevindirdi” diye konuştu.

BİRÇOK ETKİNLİĞE İMZA ATTILAR

Kale Gençlik Platformu’nun büyük destek alan bir platform haline geldiğini kaydeden Kaptan, “Biz gönüllü öğretmenlerimizle çocuklarımızın eksik derslerini çalıştık. Onlarla hayvan sevgisini aşılayan çalışmalar yaptık. Çocuklarımızı gezilere götürdük, Ankara tarihini anlattık. Sanat, spor ve kültür çalışmalarında bulunduk. Aileler ilk başta umutsuzlardı ama verdiğimiz emeği ve çocuklardaki değişimi gördüklerinde hepsi memnun oldu.”

AİLELER İSTEKLİ

“Çocukları bize gelmeyen aileler hocam bizim çocuğumuzu da alın der oldu. Kendi elleriyle bizlere çocuklarını teslim ettiler. Bu bizim için gurur vericidir. Bu anlamda emeği geçen herkese sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

Bunun yanı sıra kalede de sosyal hayatı canlandıracak projelere de imza atmak istediklerinin altını çizen Kaptan, “Kalede turizmi yeniden canlandırabilir miyiz? Halkı tekrar bu bölgeye çekebilir miyiz? Sanatçılarımızla burada ne tür projeler yapabiliriz? gibi sorulara cevap arıyoruz. Aynı zamanda kalenin sorunlarını da yakından bildiğimiz için bu sorunları da ilgili kurumlarla birlikte çalışarak çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA