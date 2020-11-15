  • BIST 1.291
  • Altın 464,436
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 7 °C
»

Kale'deki 300 çocuğa destek

Kale Gençlik Platformu, Kale Mahallesi’nde kışa hazırlıksız olan 300 çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak. Bot, mont, kırtasiye ve okul malzemeleri eksik olan çocukların ihtiyaçları, gönüllülerin desteği ile giderilecek.
Kale'deki 300 çocuğa destek

Kale Mahallesi’ndeki dezavantajlı çocuklara yardım ve destek için kurulan Kale Gençlik Platformu bu kış 300 çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak. Konu hakkında muhabirimiz Emrah Özcan’a konuşan platform Başkanı Erkan Kaptan, “300 çocuğumuzun; botu, montu, kırtasiye ve okul malzemesi yok. Kışa hazırlıksızlar. Gönüllülerimizin desteğiyle çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir an önce gidereceğiz” dedi.

DEZAVATAJLI ÇOCUKLAR TOPLUMA KAZANDIRILIYOR
Platform Başkanı Erkan Kaptan, Kale Gençlik Platformunu 2018 yılında kurduklarını hatırlatarak, nasıl kurulduklarını ve kuruluş amaçlarını şöyle dile getirdi, “Platformu kurma nedenlerimizden birisi, bu bölgenin insanı olmam, bu bölgenin insanını tanımam ve sorunlarını yakından bilmemdir. Amacımız bu bölgedeki dezavantajlı çocukları topluma kazandırmaktır. Onları sanata, kültüre, spora sosyal aktivitelere yönlendirmektir.”

20201113_160328.jpg

GÖNÜLLÜLÜK ESASI HİZMET VERİYOR
“Yeteneklerini ortaya çıkararak, devlet kurumları aracılığıyla üniversiteye göndermektir. Bu fikirlerle yola çıktık ve fikrimizi birkaç arkadaşımızla paylaştığımızda, gönüllü bir platform kurmaya karar verdik. Adını da Kale Gençlik Platformu koyduk. Kurulduğumuz ilk günden bu yana platformun başkanlığını da bizzat kendim yürütmekteyim.”

KIŞA HAZIRLIKSIZLAR
Yaptıkları çalışmalarla birçok kazanım elde ettiklerini hatırlatan Kaptan, “Pandemi süreci bu kazanımlarımızı devam ettirmeye engel olsa da okulların açılması ile birlikte çalışmalarımıza tekrar başladık. Kale’de 300’den fazla çocuğun botu, montu ve kırtasiye malzemeleri yok. Birçok çocuğun evlerinde derslerine çalışma imkanı dahi yok. Kışa hazırlıksızlar.”

BELEDİYELERDEN DESTEK SÖZÜ
“Bizde taşın altına elimizi koymaya karar verdik ve bu çocuklarımıza yardım etme kararı aldık. İlk etapta 50 çocuk olmak üzere, bütün ihtiyaçlarını gönüllüler vasıtasıyla temin edeceğiz. Belediyelerimiz de bu konuda bizlere destek vereceklerini bizlere ifade ettiler. Bu bizleri çok sevindirdi” diye konuştu.

BİRÇOK ETKİNLİĞE İMZA ATTILAR
Kale Gençlik Platformu’nun büyük destek alan bir platform haline geldiğini kaydeden Kaptan, “Biz gönüllü öğretmenlerimizle çocuklarımızın eksik derslerini çalıştık. Onlarla hayvan sevgisini aşılayan çalışmalar yaptık. Çocuklarımızı gezilere götürdük, Ankara tarihini anlattık. Sanat, spor ve kültür çalışmalarında bulunduk. Aileler ilk başta umutsuzlardı ama verdiğimiz emeği ve çocuklardaki değişimi gördüklerinde hepsi memnun oldu.”

AİLELER İSTEKLİ
“Çocukları bize gelmeyen aileler hocam bizim çocuğumuzu da alın der oldu. Kendi elleriyle bizlere çocuklarını teslim ettiler. Bu bizim için gurur vericidir. Bu anlamda emeği geçen herkese sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ
Bunun yanı sıra kalede de sosyal hayatı canlandıracak projelere de imza atmak istediklerinin altını çizen Kaptan, “Kalede turizmi yeniden canlandırabilir miyiz? Halkı tekrar bu bölgeye çekebilir miyiz? Sanatçılarımızla burada ne tür projeler yapabiliriz? gibi sorulara cevap arıyoruz. Aynı zamanda kalenin sorunlarını da yakından bildiğimiz için bu sorunları da ilgili kurumlarla birlikte çalışarak çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 15 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ15 Kasım 2020 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?15 Kasım 2020 Pazar 09:00
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…15 Kasım 2020 Pazar 06:30
  • Demokrasiye Dair 214 Kasım 2020 Cumartesi 06:05
  • Siteler’de yangın riskinin yüksek olması nedeniyle “SİGORTACILAR GİRMİYOR”14 Kasım 2020 Cumartesi 05:06
  • Ne Olacak Bu ANKAPARK?14 Kasım 2020 Cumartesi 04:04
  • Bölgeye değer katıyor14 Kasım 2020 Cumartesi 03:03
  • Başa Mı Sardık?14 Kasım 2020 Cumartesi 02:02
  • Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumuna büyük ilgi14 Kasım 2020 Cumartesi 01:01
  • Farabi doğumunun 1150'nci yılında anıldı "ONU YAŞATMALIYIZ"13 Kasım 2020 Cuma 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti