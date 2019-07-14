Kale'deki dostlara şefkat eli

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla Ankara Kalesi'ndeki sokak hayvanlarına bakım ve mama desteği sağlandı.

Geçtiğimiz ay Kale Mahallesi'ne gerçekleştirdiği bir ziyaret esnasında sokak kedileriyle ilgilenen ve mama konusunda destek olunacağı sözünü veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bu sözünü de yerine getirdi. Kale bölgesinde yaşayan sokak kedileri Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından beslendi, bazıları kısırlaştırılarak yaşam alanına tekrar bırakıldı, ihtiyaç duyulanlara ise sağlık kontrolü yapıldı.

CAN DOSTLARA İLGİ VE SEVGİ

Hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Bu kediler Ankara Kalesi'ne güzellik katıyor. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi... Buradaki canlara nasıl sahip çıkıyorsak, Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için de elimizden geleni yapacağız." İfadelerini kullandı.

"DOSTLARI UNUTMAYALIM"

Sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan canların unutulmaması gerektiğini de söyleyen Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşlardan bu konuda destek istedi. "Altındağ'da herkes kapısının önüne bir tas su, birazcık mama koyabilirse, can dostlarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaktır. Bu konuda destek veren herkesten Allah razı olsun. Altındağ Belediyesi olarak bizler ilçenin çeşitli noktalarına can dostlarımız için mama ve su koymaya devam edeceğiz" dedi.

