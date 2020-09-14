Kalenin bayrağı Duatepe'de

Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı hazırlıkları kapsamında bisiklet turu düzenledi. Bisikletçiler, Ankara Kalesi'nde dalgalanan Türk Bayrağını, Polatlı Müzesi'nde sergilenmek üzere Polatlı Duatepe’ye taşıdı.

Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi ve Bisiklet Meclisi tarafından organize edilen bisiklet turuna, 15-18 yaşlarında 10 lisanslı bisikletçi katıldı. Genç bisikletçiler, 110 kilometrelik etabı 3 saatte tamamlayarak, Polatlı Duatepe'ye ulaştılar.

LİSANSLI 10 BİSİKLETLİ TÜRK BAYRAĞI TAŞIDI

Ankara Kalesi'nin surları önünde düzenlenen törene; Ankara Kent Konseyi'ne bağlı Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi üyesi ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkent Toplum Eğitim Merkezi Başkanı Şule Çınar, Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa ile “Son Kale Sakarya” sloganıyla düzenlenen Duatepe bisiklet turunda pedal çeviren 10 bisikletçi katıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin ulusal kurtuluş mücadelesi için öneminin altını çizen Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, “Biz bu sene büyük bir organizasyon yapmayı düşünmüştük. 300 bisiklet sporcusunun katılacağı bir bisiklet yarışını, Ankara Kalesi'nden başlatıp Duatepe'de bitirecek şekilde organize etmeyi düşünmüştük. Ancak pandemi tedbirleri kapsamında sembolik bir bisiklet turu düzenlemek zorunda kaldık. Önümüzdeki yıl Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılını Başkentimize yakışır şekilde kutlayacağız. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için bizlere destek olan Ankara Valimize ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Yahnici, bisiklet turunda pedal çeviren 10 lisanslı genç bisikletçiye “Teşekkür Belgesi” de takdim etti.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa ise, düzenlenen bisiklet turu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözünün 99. yılında, ona bir vatan borçlu olduğumuz Başkent Ankara’da, 238 senelik geri çekilmenin durduğu günün yıl dönümündeyiz. Melham-i Kübra (çok büyük ve kanlı savaş) ifadesi ile anılan bu savaşın 99. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün en değer verdiği “Gazilik” ünvanının önemini bir kez daha anlıyor, Atamızı ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Bu özel organizasyon için Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi ve Bisiklet Meclisine çok teşekkür ediyoruz.”