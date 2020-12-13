Kale’nin çocuklarına KIŞLIK YARDIMI

Kış aylarının kendisini iyice hissettirdiği bu günlerde Ankara Kalesi’ndeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet yardımında bulunuldu. STK’lar ve hayırseverlerin desteğiyle 635 çocuğun yüzü bu soğuk günlerde güldürüldü.

Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde Ankara Kalesi’ndeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet yardımında bulunuldu. Hayırseverlerin destekleriyle Başkent merkezli 6 sivil toplum kuruluşu tarafından toplanan kışlık çocuk kıyafetleri, yardımsever sanatçı Şira Gül Biçen’in katımlıyla 635 çocuğa ulaştırıldı. Altındağ Yenihayat İlkokulu’nda yapılan dağıtım sırasında salgın nedeniyle maske ve mesafe kuralına azami riayet edildi.

635 ÇOCUĞA DAĞITILDI

Kale’de dağıtımın yapıldığı okula ailesiyle birlikte gelen 635 çocuk, beğendikleri mont, bot ve bere gibi kıyafetleri deneme imkanı da buldu. Teker teker giydirilen çocuklar, kışlık kıyafetlerini alarak mutlu bir şekilde evinin yolunu tuttu.

“ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN”

Ankara’da dezavantajlı kesimin yaşadığı Kale ve civarındaki çocuklara kışlık kıyafet ulaştırmak için düzenlenen programla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu Başkan Yardımcısı Canan Üstündağ, “Malumunuz kış ayları geldi, havalar iyice soğumaya başladı. Biz de kardeş sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik ve ‘Çocuklar Üşümesin’ dedik. Bu kampanya kapsamında dezavantajlı kesimin yoğun olarak yaşadığı Kale’de belirlediğimiz 635 çocuğumuza kışlık kıyafet yardımında bulunduk. Yardım edilecek kişileri Kale Mahallesi muhtarımız ile birlikte belirledik. Çocuklarımız yaşlarına göre paketlerimizi hazırladık” dedi.

STK’LAR VE YARDIMSEVERLER ÇOCUKLAR İÇİN BULUŞTU

Üstündağ, “Ünlü sanatçımız Şira Biçen, Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, Ankara Enduro Motosiklet Kulübü, Emek Veren Kadınlar Derneği, Kardeşlik Köprüsü, Er-İhya-Der, Avusturya Gönüllüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi KUDEM sorumlusu Celal Gündoğdu ve hayırseverlerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına kışlık kıyafet ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER

“Çocuk Gülerse Dünya Güler” mottosuyla hareket ettiklerini kaydeden Üstündağ, “Hiçbir çocuğumuzun üşümesini istemiyoruz. Soğuk kış günlerinde çocukların etkilenmemesi için biz sahada olmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği olan tüm STK’larımıza, hayırseverlerimize ve yardımseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PAHA BİÇİLMEZ MUTLULUK

Hayırsever sanatçı Şira Biçen ise “Bugün buradaki dezavantajlı çocuklarımızın kışlık kıyafet ihtiyaçlarını ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çocuklarımızın yüzlerindeki paha biçilmez bir mutluluğa, gülücüklere vesile olmak bizi daha da sevindiriyor” sözlerini kaydetti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA