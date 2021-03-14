Kale'ye teleferik, Ulus'a tramvay yapılacak

Başkent’teki bir çalıştay da konuşan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Kale ile Hacı Bayram arasına 510 metre uzunlukta teleferik, Tren Garı ile Anafartalar Caddesi arasına ise tramvay hattı yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Ankara’da ‘Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı’ düzenlendi. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen program Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın moderatörlüğünde yapıldı.

ANKARA’DA KÜLTÜR SANATA 870 MİLYON TL YATIRIM

Bu yıl ikincisi düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Hükümet tarafından Başkent’te son 18 yılda kültür, sanat ve turizm alanlarında 870 milyon TL yatırım yapıldığını anlattı. Düzgün, bu alana ayrılan bütçenin 184 milyon lira bölümü ile Ankara’daki 119 tane kültür varlığının restorasyon çalışmasının tamamlandığı bilgisini verdi.

ANKARA’YI ANLAYAMADAN ANADOLU’YU ANLAYAMAYIZ

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise çalıştayın Ankara temalı olduğunu kaydederek, Başkentin tarihini bilinmeden Anadolu tarihinin anlanamayacağına vurguladı. Gökdemir, yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ATO Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür etti.

ANKARA’YI SIRADANLAŞTIRMAYALIM

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Ankara’nın geçmişte birçok kadim medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu kente hepsi dokundu. Dolayısıyla bu kadar güçlü medeniyetlerin dokunduğu bir kent, Anadolu’da yerleşim alanıyla neredeyse eşdeğer bir gücü olan kent ‘başkent olduğunda küçük bir kasabaydı ondan sonra önemli bir yer oldu’ diye sıradanlaştırırsak bu kente ihanet ederiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün u kenti tercih etme nedeni bu kentin tarihi” dedi.

100 YILDA POLATLI’YA ÖNERİSİ

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılının yaklaştığını kaydeden Yılmaz, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün’e şu öneriyi sundu: “ Sayın milletvekilim İçişleri Bakanımız ile konuşmalıyız. Türkiye’deki bütün Valilikler binlerce çocuğu Ankara’ya (Polatlı) getirmek zorunda Eylül ayından önce. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılında bu topraklarda 83 milyonun bütün çocuğunu, Sincan’daki dezavtanjlı bölgedeki o garip çocuğu, 7 yaşına kadar sosyal yardım aldıktan sonra bir ömür boyunca sosyal yardım almadan yaşayamayacağını zanneden çocuğu oraya götüreceğiz. Sosyal yardım almadan yaşamayı oradaki bir tek sahneden öğrenecek. Yokluğu anlatacağız onlara.”

SANATÇILARIMIZI KORUYALIM

Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan Anadolu kültüründe geleneksel el sanatlarının yeri ve önemi hakkında bir sunum yaptı. Geleneksel el sanatçılarına ve yaptığı eserlere değer verilmesi çağrısında bulunan Arıkan, “Geleneksel el sanatçılarımızı korumamız lazım. Kültür Bakanlığına bağlı 1335 geleneksel el sanatçımız var” dedi. Arıkan, hediye alırken geleneksel el sanatçılarımızın yaptığı eserlerden almamızın onlara can suyu olacağını ifade etti.

KALE İLE HACI BAYRAM ARASINA TELEFERİK

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Başkent’in turizm değerleriyle ilgili bir sunum yaptı. Ödemiş, Ankara Kalesi ve Hacı Bayram Cami arasına yapacakları önemli projelerle bu alanı bir turizm ve rekreasyon havzası haline getireceklerine işaret etti. Ödemiş, Hacı Bayram dolmuş duraklarının oradan Kale’ye 510 metre direksiz teleferik yapacaklarını da açıkladı.

ULUS’A TRAMVAY HATTI

Anafartalar Caddesi’nin sağlıklaştırılması konusunda çalışma başlattıkları söyleyen Ödemiş, Ankara Tren Garı’ndan Anafartalar Caddesi’ne uzanacak bir tramvay projesini de hazırladıklarını ve bu projenin ihale edildiğini duyurdu.

TARİHİ ULUS HALİ YENİLENECEK

1937’de yapılan tarihi Ulus Hali’ni yenileyeceklerinin müjdesini de veren Ödemiş, yenileme çalışması projesinin bitmek üzere olduğunu aktardı. Ödemiş, Ankara’daki pek çok noktada tarihi ve turistik yerlerle ilgili sağlıklaştırma çalışması yaptıklarını duyurdu. Roma Hamamı ve Roma yoluyla ilgili çalışma yapma yetkisini Kültür Bakanlığı’ndan aldıklarını ifade eden Ödemiş Kale’deki sağlıklaştırma çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Evlerin özgün yapısını bozmadan 234 tarihi evi, içindeki yaşayan kişileri de çıkarmadan restore etmeye başladık. 1. Etabın yüzde 70’i bitmiş durumda.”

ANKARA’YA SAHİP OLMAK ZORUNDAYIZ

Ankara Kent Konseyi Kale Sözcüsü Şevket Bülent Yahnici ise şunları söyledi: “Ankara kültür değerlerinin ortasında yaşamakta olan bir şehir. Biz Anadolu’da çok büyük bir medeniyeti devralarak oturuyoruz. Bu şehir kadim bir şehir, kadim kültürlerin kalıntısı bir şehrin varisi olarak biz bu havayı soluyoruz hep birlikte. Biz Ankara’da doğduk; ama Ankara’da yaşamakta olan herkesle hemşeriyiz. Biz ne kadar Ankara’ya sahip olma iradesini ortaya koyacaksak da 83 milyon bütünüyle bu Ankara’ya sahip olmak zorundayız. Ankara Türk dünyasının başkenti olmalıdır. Ankara kültür ve sanatın başkenti olmalıdır. Ankara hak ettiği yeri bulan bir başkent olmalıdır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-