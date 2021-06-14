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Kale'ye yeni galeri

Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan, sanatını yapmış ama eserlerini sergileme imkanı bulamamış sanatçıların ücretsiz bir şekilde kullanabileceği bir sanat galerisi açmak için harekete geçti.
Kale'ye yeni galeri

Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan, Altındağ Kale Mahallesi’nde yeni bir sanat galerisi oluşturmak için harekete geçtiklerini belirterek sanatseverlere müjde verdi. Sanatını yapmış ama eserlerini sergileme imkanı bulamamış sanatçıların ücretsiz bir şekilde kullanabileceği galeri aynı zamanda da atölye olarak kullanılabilecek. “Kaptan’ın yeri-art kafe” isimli mekan aynı zamanda bir de restorana ev sahipliği yapacak.

kaleye-yeni-galeri.jpegÇOK AMAÇLI KULLANILACAK
Kaptan, “Sanat galerisi oluşturmak için harekete geçtik. Bu bina çok amaçlı kullanacağımız üç katlı bir binadır. Tek katı cafe-restoran, tek katı sanat galerisi, diğer katı ise ofis olarak kullanılacak.  Burayı sanat galerisi yapma amacımız ise tanınmayan sanatçılarımıza destek olmaktır.”

ÜCRETSİZ KULLANILABİLECEK
 “Tanınmış sanatçılarımıza herkes kapılarını açıyor ve onlar birçok yerde eserlerini sergileyebiliyorlar. Ama kendini sanata adamış, ismi duyulmamış, eserlerini sergileyememiş sanatçılarımız eserlerini sergilemekte güçlük çekiyorlar. Bu yüzden diye böyle bir mekan yapmaya kalkıştık.”

81 İLDEN SANATÇILARA KAPI AÇIK
“Ev hanımlarının, öğrencilerin kendisi sanata adamış herkese ücretsiz bir şekilde burayı kullanma imkanı sunacağız.  Yeri geldiğinde atölye olarak da kullanabilecekleri bir yer hazırlıyoruz. Sadece Ankara’dan değil 81 ilden tüm sanatseverlere kapımız açıktır. Hiçbir beklentimiz yoktur. Biz kale bölgesinin sanata, kültüre, sosyal yaşama katkıda bulunması ve ardından gelecek sanatçıları yetiştirmesi için emek veriyoruz” diye konuştu. 

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BÖLGEYE HAREKETLİLİK KATACAK
Pandemi sürecinde kale bölgesinde bulunan sanatçıların ve bölge esnafının büyük zorluklar çektiğine işaret eden Kaptan, “Kovid-19 nedeniyle bu bölgede hiçbir sergi açılamadı, etkinlik yapılamadı. Sanatçılar büyük emek verdiği eserlerini sergileyemedi, eserlerini satamadı ve zor durumda kaldılar. Biz bu projeye girişerek onlara bir nebzede olsa destek olmak istedik. Biz platform olarak bunu kendimize bir borç olarak görüyoruz. Kale bölgesine hareketlilik getirecek burada sanatı yaşatacak her projeye kapımız açıktır” ifadelerini kullandı. 

KALEDEKİ ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞTURULACAK
Bölgedeki çocukların sanatın içine sokmak için büyük çaba harcadıklarını da kaydeden Kaptan, açılacak galerideki çalışmalara bölgedeki ailelerin çocuklarını da katarak sanat ile tanıştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Kaptan, “Bizler farkındalık oluşturursak, çocuklarda bir şeylerin farkına varır. Onları sanatla tanıştırmalı ve buluşturmalıyız. Bu yüz bu çalışmalar çok önemlidir” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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