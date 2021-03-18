Kalfat Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, kısa adı Kalfat Vakfı olan Kalfat Kasabası Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıyor. Vakfın genel kurul toplantısı için davet ilanı yayımlandı.
Kalfat, Çankırı’da bir köy ve Kalfat Vakfı da bu köy mensuplarınca kurulmuş bir sivil topum kuruluşu.
Kalfat Vakfı genel kurulu 31.03.2021 tarihinde saat 14:00’te 19 Mayıs Mahallesi Gün Sazak Caddesi No:38 Keçiören/Ankara adresinde yapılacak.
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