Kalfat Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet ilanı yayımlandı

Çankırı’da bir köy STK’sı olan Kalfat Vakfı yani Kalfat Kasabası Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıyor. Vakfın genel kurul toplantısı için davet ilanı yayımlandı.