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Kaliforniya'da deprem

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde, Los Angeles kentine yaklaşık 200 kilometre mesafede 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaliforniya'da deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde, Los Angeles'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada, depremin 6.9 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Depremin merkez üssünün ise eyaletteki Searles Vadisi'ne 17 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de Twitter üzerinden depremin etkilediği bölgelerin haritasını yayınladı.

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