Kalın: Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."
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