Kalın: Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'da Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.