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Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Elazığ'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır."

Foto galeri için  tıklayınYıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Video galeri için tıklayınİki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı

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