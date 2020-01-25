Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır."
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