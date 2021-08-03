Kalın'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin seyri değerlendirilirken, Afganistan, Tunus, Kıbrıs ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu gündeme odaklanmak ve iş birliğini ilerletmek için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Orman yangınlarının özellikle bugünlerde birçok ülkenin maruz kaldığı küresel bir sorun haline geldiğine ve bu afetlerle mücadelede, dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Afganistan'da insani bir kriz oluşmaması, istikrar ve barış ortamının sağlanması için uluslararası iş birliğinin elzem olduğuna dikkat çekildi. Tunus’ta demokratik ve anayasal düzenin yeniden tesisinin teşvik edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Kıbrıs'taki realitenin uluslararası toplum tarafından doğru anlaşılması ve adil bir yaklaşımı temsil eden iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamak adına uluslararası toplumla iş birliği içinde olmaya devam edeceği dile getirildi.

RUSYA ÖZEL TEMSİLCİSİ LAVRENTİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen heyetlerararası görüşme Kalın ve Lavrantiyev başkanlığında yapıldı. Görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreç ele alındı. İdlib'de ateşkesin korunmasının önemine vurgu yapılırken anlaşmanın sağladığı istikrar ortamına zarar verecek provokatif saldırılara müsaade edilmemesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için siyasi sürecin daha etkili bir şekilde işletilmesinin ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılmasının gereği ifade edildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil tüm terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele vurgusu yapıldı.

Suriye'deki insani krizi hafifletecek ortak adımların atılmasının öneminin altı çizildi. Bu kapsamda Suriye'ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan 2585 sayılı BMGK kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.