Kalın'dan NATO'ya net soru: Karşılığı nerede

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin CNN World'e verdiği röportajda "İronik ve trajik olan, ABD'nin Suriye'de Marksist-Leninist ayrılıkçı terörist bir örgütü silahlandırması ve desteklemesidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gerçek trajedinin, CNN World'de Becky Anderson'ın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik tepkiler ve iddiaları ilişkin sorularını yanıtladı.

Sözcü Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nı trajedi olarak adlandıranların, bunun gerçeği yansıtmadığını çok iyi bildiğini ifade ederek, bu mesele konusunda ABD ile bir anlaşmaya varabilmek için Türkiye'nin aylarca uğraştığını anlattı.

Türkiye'nin yıllardır ulusal güvenliğiyle ilgili endişelerini ABD'li yetkililere aktardığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çeşitli platformlarda bu konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Kalın, Türkiye'nin, sınırında böyle bir koridorun ya da yapının kurulmasına izin vermeyeceğine vurgu yaptığını hatırlattı.