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Kalite belgesini yeniliyor

Sincan Belediyesi on yıldır sahip olduğu TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını yeniliyor. 
Kalite belgesini yeniliyor

Yenileme süresi dolan Kalite Sertifikasının TSE tarafından denetlenip belgenin yenilenmesi için yoğun bir hazırlık çalışması yapıldı. 
Kalite Yönetim Temsilcisi olan Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan DUMAN’ın idaresinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen güncelleme ve hazırlık çalışmalarının sonunda TSE Denetçileri davet edildi.

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TSE denetçilerinin bir haftalık denetimleri sonunda Kalite Yönetim Sistem şartlarının  yerine getirildiği görülerek  TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası almaya hak kazanıldı.
Belge teslim töreni TSE Başkanı Prof Dr. Adem Şahin; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Birim Müdürleri, Kalite ekibi üyelerinin katılımlarıyla Belediye Kültür Evinde yapıldı.

Belge teslim töreni sırasında konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bizim amacımız vatandaşı memnun etmek. Sadece Belediye hizmetleriyle sınırlı olmuyor talepler. Özellikle Pandemi döneminde bir ordu denilebilecek sayıda çalışanlarımız Vefa Destek ekibinde görev yaptılar. 
Bu sertifikanın alınması da bizim açımızdan çok değerli. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

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TSE Başkanı da yaptığı konuşmada; “Edindiğimiz bilgilere göre Sincan Belediyesi Kalite Belgesi konusunda yeni değil. Epey evvelden başlamış. TSE den belge almaya müracaat etmeleri ayrıca öz güvenlerini göstermesi bakımından önemli.
Sayın belediye başkanın vatandaş memnuniyetini öncelikleri arasına alması kalite mantığı ile örtüşen çok değerli bir konu. 

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Biz yeni TSE kampüsünü de Sincan Belediye sınırları içinde inşa edeceğiz. Aynı zamanda sizin paydaşınız olacağız.
Belgeyi hak etme yolunda çalışan kalite ekibi  arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum.”dedi.
Konuşmalardan sonra belge teslim törenine geçildi. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem belgesini Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a takdim etti.
Tören sonunda Kalite Ekibi Birim Müdürleri ve konuklarla birlikte fotoğraf çekinildi.


 

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