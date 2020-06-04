Kalkınma ajansı desteğiyle yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle 25 bin metrekarelik İpek Yolu Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi organik tarım alanında yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirilerek 20 bin vatandaşa dağıtıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemi gittikçe artan tarımda arz güvenliği konusunda kritik adımlar attı.

Genel Müdürlük koordinasyonunda çalışmalar yapan Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ'da organik tarıma uygun alanda yerli domates, patlıcan, salatalık ve biber ekimini destekledi.

Ajans, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yardım götüren "Vefa Destek Grupları" aracılığıyla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fide temin edemeyen çiftçilere bunları ulaştırdı.

Bakan Varank sosyal medya hesabından duyurdu

Bakan Varank da sosyal medya hesabı Twitter'dan, kalkınma ajansının yaptığı çalışmayı paylaştı.

Mesajına "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" etiketini de ekleyen Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajansımızın destekleriyle 25 bin metrekarelik İpek Yolu Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi organik tarım alanında yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirilerek, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fide temin edemeyen çiftçiler başta olmak üzere 20 bin vatandaşımıza dağıtıldı."

Varank'ın mesajında yer verdiği videoda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacağız." ifadeleri yer aldı.

Sırada tohum merkezi var

Bakanlık açıklamasına göre, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bölgede yetiştirilen yöreye özgü meyve ve sebze tohumlarının kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi, fide tedarikinin sağlanması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için bir merkez kurulacak.

Ata Tohumu ve Fide Ar-Ge Merkezi ile yöreye ait ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de iş birliği yapılarak gençlere ve çocuklara fide ekim merkezlerinde uygulamalı fide ekimi ve bakımı eğitimleri verilecek.

Gençlere yönelik ödüllü yarışma

Projeyle ayrıca, bir kesimi sınırlı günlerde sokağa çıkabilen 20 yaş altı gençlere ve çocuklara yönelik olarak "Bizdeyiz" adıyla bir uygulama oluşturuldu.

Mobil cihazlardan ücretsiz indirilen bu uygulamayla 20 yaş altına yönelik ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Her gün başarı gösteren 20 genç, bilim kitiyle ödüllendiriliyor.