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Kalp krizi geçiren sözleşmeli er şehit oldu, cenaze memleketine getirildi

İSKENDERUN'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy'un (21) cenazesi baba ocağı Kars'a getirildi.
Kalp krizi geçiren sözleşmeli er şehit oldu, cenaze memleketine getirildi

Kars'ta yaşayan Nezaket-Erhan Soy çiftinin 4 çocuğundan biri olan Volkan Soy, 1 Kasım 2019'da vatani görevini yapmak üzere İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'na gitti. Vatani görevi sonrası Volkan Soy, sözleşmeli er olarak Uluçınar Özel Eğitim Merkezi'nde göreve başladı. Burada görevini sürdüren Volkan Soy, 14 Ekim günü geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit askerin cenazesi askeri uçakla bugün akşam saatlerinde baba ocağı Kars'a getirildi. 

Şehit Sözleşmeli Er Volkan Soy'un bayrağa sarılı cenazesini Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, askeri ve mülki erkanın yanı sıra ailesi karşıladı. Kars Harakani Havalimanı'ndaki törende özgeçmişi okunan şehit asker için müftü Yusuf Eviş tarafından dua edildi. Buradaki törenin ardından şehit askerin cenazesi Akyaka ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit asker, yarın yapılacak törenin ardından Büyük Durduran köyünde toprağa verilecek.

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