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Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru, toprağa verildi

VAN’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Karahan (50), memleketi Bursa’nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru, toprağa verildi

Van’da görev yapan polis memuru Murat Karahan, dün minibüsle işe giderken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karahan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Karahan’ın cenazesi, Van’da düzenlenen törenin ardından uçakla İstanbul’a, oradan da memleketi Bursa’ya getirildi.

Murat Karahan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilk olarak Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Karahan için Gazi Orhanbey Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar ve yakınları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Murat Karahan’ın cenazesi, kent mezarlığına defnedildi.

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