Kalp rahatsızlığı geçiren sanatçı Rasim Öztekin'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan sanatçı, ardından İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Eşinin tıkalı kalp damarına müdahale amaçlı anjiyo yapıldığını aktaran Esra Kazancıbaşı Öztekin, "Arayan, soran tüm dostlara, arkadaşlara, tanıdıklara teşekkür ediyorum. Şu anda onu seven kalplerin dualarına ihtiyacımız var. Bu süreçte sizden sevdiğim adam, eşim, hayat arkadaşım için bir isteğim var. Onu hep filmlerde, dizilerde oynarken, en sevdiği yerlerde Cunda'da, Ege'nin masmavi koylarında sohbet ederken hayal edin." ifadelerini kullandı.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, gece boyunca sosyal medyada yapılan kan bağışı çağrısına destek verenlere teşekkür ederek, ihtiyaç duyulan kanın bulunduğunu bildirdi.

Sanatçının kızı Pelin Öztekin ise babasına anjiyo yapıldığını ve tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldığını kaydederek, "Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.