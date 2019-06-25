'Kalplere dokunacağız'

AGD, bilinçli bir nesil yetiştirmek ve öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için organize ‘Yaz Etkinlikleri’ başladı. Etkinliklerle ilgili konuşan Başkan Turhan, “Hedefimiz gençlerin kalbine dokunmaktır” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) Türkiye genelinde her yıl düzenlediği ‘Yaz Etkinlikleri’ 17 Haziran’da başladı. Eğitim döneminde yaptığı aktivitelerle öğrencilere destek olan AGD, yaz aylarında organize ettiği ‘Yaz Etkinlikleri’ sayesinde gençlerin tatil dönemlerini en iyi şekilde geçirmelerini sağlıyor. Milli ve manevi olarak güçlü bir gençlik yetişmesi için çalışan AGD’nin söz konusu etkinliklerinin kayıtları sürüyor. İl ve ilçeye göre etkinliklerin tarihleri değişebiliyor.

HEM ÖĞRENECEKLER HEM EĞLENECEKLER

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, yaz etkinlikleri programına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Başkan Turhan, 6 ila 8 hafta süren etkinlikler kapsamında öğrencilere Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Siyer-i Nebi, Adab-ı Muaşeret, Peygamberler tarihi, İslam coğrafyası, örnek şahsiyetler, teknoloji-tasarım gibi birçok eğitim verileceğini anlattı. Turhan, etkinliklerde sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini kaydederek, sadece okumaya ve ezbere dayalı bir eğitim sisteminin etkili olmayacağına vurgu yaptı. Turhan, “Küçük kardeşlerimiz hem yüzmeyi öğrenmeli hem ata binmeyi, hem yaşadığı şehrin tarihi dokusunu tanımalı hem de ortak buluşma noktamız camilere aşina olmalı. Yaz etkinlerimizin müfredatını hep buna göre ayarladık” dedi.

3 SEVİYE OLACAK

Yaz Etkinlikleri’ne katılan öğrencilerin seviyelerine göre ayrılacağı bilgisini veren Başkan Turhan, “3 seviye olacak. İlk defa bu sene Yaz Etkinlikleri’ ne gelenler 1. Seviye, geçen yıllarda Yaz Etkinlikleri’ne gelen veya dönemin ‘Kaşif Grupları’nda 1. seviye olup eğitim alan ve bu senede Yaz Etkinlikleri’ne gelenler 2. seviye, dönem de 2. seviye olup eğitim alan ve Yaz Etkinlikleri’ne katılan öğrencilerimiz 3. seviye olacak. Seviyeler ayarlandıktan sonra öğrenciler mümkün olduğunca yaş gruplarına göre ayrılacak” diye konuştu.

HEDEF: GENÇLERİN KALBİNE DOKUNMAK

Yaz Etkinlikleri’nde sevdirerek öğretmeyi benimsediklerini belirten Başkan Turhan, “Meselemiz sevgidir; Kur’an, namaz, abdest öğretmek zor değildir. Zor olan sevdirmektir. İslam’ı ve İslam davasını sevdireceğiz. Bu amaçla nihai hedefimiz bütün gençlerin kalbine dokunmaktır” ifadelerini kullandı.

BİZ DÜZGÜN OLURSAK ÇOCUKLARIMIZ DA DÜZGÜN OLUR

Ebeveynlerin çocuklarına bırakacağı en güzel mirasın güzel ahlak olduğunu vurgulayan Başkan Turhan, “Ahlak kişinin kendi için istediğini kardeşi için de istemesidir, kişinin kendi için istemediğini kardeşi için de istememesidir. İmam Gazali der ki; ‘Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz’. Yani netice itibarıyla bizim çocuklarımız, bizim gölgelerimizdir. Eğer biz düzgün olursak çocuklarımız da düzgün olur, eğer bizde yamukluk, bir eğrilik varsa, o eğrilikten doğru bir gölge beklememiz doğru olmaz” dedi.

EMANETLERİN HAKKINI GÖZETEN NESİL…

Turhan, yaz etkinliklerinin hedefinin bilinçli bir nesil yetiştirmek olduğunu belirterek, “Müslüman bir ailede ebeveynlerin görevi güzel ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Ahlak, kişinin yeryüzünde ne varsa öncelikle hepsini bir emanet olarak görmesidir. Yaz etkinliklerimizde hedefimiz bütün bu emanetlerin hakkını gözetme gayretinde nesiller yetiştirebilmektir” sözlerini aktardı.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com